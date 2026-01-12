Η Mattel δημιούργησε την πρώτη κούκλα Barbie με αυτισμό, αφιερωμένη στη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη

Μετά τη Barbie με διαβήτη τύπου 1, έρχεται η Barbie με αυτισμό

Έξι μόλις μήνες μετά την κυκλοφορία της πρώτης κούκλας Barbie με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, η Mattel ανακοίνωσε τη νέα προσθήκη στη σειρά Fashionistas: την Barbie με αυτισμό. Στόχος αυτής της κυκλοφορίας δεν είναι μόνο να "συναντήσουν" όλο και περισσότερα παιδιά τον εαυτό τους στην κούκλα, αλλά και όλα τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με παιχνίδια που αντικατοπτρίζουν την πραγματική ποικιλομορφία του κόσμου γύρω τους.

Τα χαρακτηριστικά του αυτισμού διαφέρουν σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο και δεν είναι πάντα ορατός, ωστόσο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότερα από ένα παιδιά στα εκατό βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Η Barbie με αυτισμό της Mattel, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Autistic Self Advocacy Network, σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποτυπώνει ορισμένους από τους τρόπους που οι άνθρωποι με αυτισμό μπορεί να επεξεργάζονται και να επικοινωνούν με τον κόσμο, γράφει χαρακτηριστικά ο Guardian. Τούτου λεχθέντος, τα μάτια της κούκλας είναι στραμμένα ελαφρώς στο πλάι, παραπέμποντας έτσι στο γεγονός ότι κάποια άτομα αποφεύγουν την άμεση οπτική επαφή. Οι αγκώνες και οι καρποί της είναι ελαφρώς λυγισμένοι, επιτρέποντας επαναλαμβανόμενες κινήσεις που βοηθούν ορισμένα άτομα να εκφράζουν συναισθήματα, όπως τον ενθουσιασμό, και να επεξεργαστούν ερεθίσματα.

Επιπλέον, η Barbie με αυτισμό κρατά στο ένα χέρι της ένα μικρό fidget παιχνίδι απασχόλησης για τη μείωση άγχους και τη βελτίωση συγκέντρωσης, στο άλλο ένα ροζ τάμπλετ με σύμβολα ως εργαλείο καθημερινής και εναλλακτικής επικοινωνίας, εναλλακτικής επικοινωνίας, ενώ στα αυτιά της φορά ακουστικά μείωσης θορύβου. Όσον αφορά την εμφάνισή της, φορά ένα μωβ άνετο φόρεμα, ούτως ώστε να αποφεύγεται η έντονη επαφή του υφάσμοτος με το δέρμα και μωβ παπούτσια για να προσφέρουν σταθερότητα και ελευθερία κινήσεων.

Παρ’όλο που η πρώτη Barbie κυκλοφόρησε το 1959, μέχρι το 2019 δεν υπήρχαν κούκλες που να εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες. Σήμερα, η σειρά Fashionistas περιλαμβάνει κούκλες με προβλήματα όρασης, σε αναπηρικό αμαξίδιο, με σύνδρομο Down, με προσθετικά μέλη και λεύκη.

Η Jamie Cygielman, Global Head of Dolls της Mattel, δήλωσε πως «η Barbie διαχρονικά αντικατοπτρίζει τον κόσμο των παιδιών και όσα ονειρεύονται να γίνουν. Στο πλαίσιο αυτής της πορείας, παρουσιάζουμε με υπερηφάνεια την πρώτη Barbie με αυτισμό. Η κούκλα αυτή, η οποία σχεδιάστηκε με καθοδήγηση από το Autistic Self Advocacy Network, συμβάλλει στη διεύρυνση της σημασίας της συμπερίληψης και της εκπροσώπησης στα παιχνίδια, καθώς κάθε παιδί πρέπει να έχει την δυνατότητα να βλέπει τον εαυτό του στην Barbie».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Barbie δεν είναι η μόνη εταιρεία που προχωρά σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Η Lottie περιλαμβάνει επίσης κούκλες με αυτισμό, ενώ η Lego προσφέρει μίνι φιγούρες που αναπαριστούν μη ορατές αναπηρίες.