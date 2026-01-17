Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Προσπάθεια αποπροσανατολισμού της έρευνας

Ένα κορίτσι εξαφανίζεται και ξετυλίγονται μυστικά, λάθη και σιωπές που εκθέτουν οικογένεια, αρχές και κοινωνία.

Μια ανάσα πριν την εκπνοή του amber alert που ουσιαστικά θα σημάνει το τέλος των ερευνών για την 16χρονη Λόρα και ακόμα δεν έχουμε πλήρη εικόνα των ένοχων μυστικών της οικογένειας που οδήγησαν το κορίτσι να γίνει φυγάς.

Xθες 9η μέρα αγωνίας ολόκληρης της Ελλάδας, η μητέρα της θυμήθηκε πως έναν μήνα πριν, το κορίτσι με το μελαγχολικό βλέμμα, είχε βγάλει φωτογραφία το διαβατήριο της.

Ένα μήνα πριν.

Που σημαίνει πως είχε 30 ολόκληρες μέρες ακόμα και πλαστό διαβατήριο να βγάλει. Η ανήλικη που φεύγοντας πήρε μαζί της το δικό της διαβατήριο και είχε και φωτογραφία το κινητό της και το διαβατήριο της μητέρας της. Γιατί όμως η μητέρα της το θυμήθηκε 9 μέρες μετά;

Tο καλό σενάριο θα ήθελε την μητέρα να βοήθησε το παιδί της να γλιτώσει.

Το κακό σενάριο για κάποιον λόγο είναι οι γονείς να θέλουν να σταματήσει η έρευνα που όσο συνεχίζεται βγάζει στο φως το λιγότερο σκιώδεις πτυχές μιας βαθιά πατριαρχικής οικογενείας. Είναι όμως μόνο αυτό;

