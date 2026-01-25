Ο Χένρι Κίσινγκερ είχε κάτι κακό να πει για τον Ιωάννη Καποδίστρια

Μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες δεν είχε και την καλύτερη δυνατή γνώμη για τον Ιωάννη Καποδίστρια.

Το όνομα Χένρι Κίσινγκερ έχει μια βαρύτητα. Ένα πρόσωπο φοβερά αμφιλεγόμενο με μια λίστα από πράξεις εις βάρος άλλων λαών που με άνεση θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν εγκλήματα. Δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε μόνο στη Λατινική Αμερική, μια ματιά μέχρι την Κύπρο αρκεί.

Παρόλα αυτά, δεν θα μπορούσε κανείς να αρνηθεί τόσο την αυθεντία όσο και την τρομακτική οξυδέρκεια του ανθρώπου που καθόρισε την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών για δεκαετίες και που η επιρροή του πέφτει βαριά μέχρι και σήμερα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Διαβάζεις τη συνέχεια στο Reader.gr