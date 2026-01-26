Βιολάντα: Η τρικαλινή μπισκοτοποιία που στιγματίστηκε από μια τραγωδία
26 Ιανουαρίου 2026
Τέσσερις νεκρές εργαζόμενες, έξι τραυματίες και μία αγνοούμενη είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα στο εργοστάσιο της μπισκοτοποιίας στα Τρίκαλα.
«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία. Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε», αναφέρει σε νέα, δεύτερη ανακοίνωσή της η διοίκηση της εταιρείας.
