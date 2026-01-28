Ένα website ζωντανό εδώ και 30 χρόνια μας γυρίζει στα 90s

Μας δίνει ακόμα τη δυνατότητα να κατεβάσουμε «διαστημικά σουβενίρ» από μια αγαπημένη ταινία συνάντησης σταρ του NBA και αγαπημένων καρτούν

Ήταν ένα από τα πιο φιλόδοξα κινηματογραφικά πρότζεκτ της δεκαετίας του 1990. Ξεκίνησε ως διαφημιστικό σποτ, στο Superbowl του 1992, με τον Μάικλ Τζόρνταν να μοιράζεται την οθόνη με τον Μπαγκς Μπάνι και εξελίχθηκε σε μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική παραγωγή, με τίτλο "Space Jam".

Ο Μπιλ Μάρεϊ μπήκε στην ταινία ύστερα από παραίνεση του ίδιου του Τζόρνταν, ο Γουέην Νάητ ("Jurassic Park") πλαισίωσε το καστ ως τρίτη επιλογή, ύστερα από άρνηση του Τσέβι Τσέις και του Μπίλι Κρύσταλ, ενώ οι περισσότεροι από τους σταρς του NBA δέχθηκαν με χαρά να μπουν στην παραγωγή (εκτός από τον Γκεόργκι Μουρεσάν).

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr