Telegram: Άντρες στην Κίνα στήνουν κρυφές κάμερες σε δημόσιους χώρους και πουλούν την ιδιωτικότητα των γυναικών για 20 δολάρια

Στo Τelegram στην Κίνα, πωλούνται κρυφά βίντεο γυναικών από δημόσιες/σχολικές τουαλέτες και δοκιμαστήρια

Στην Κίνα, αντρες καταγράφουν κορίτσια μέσω κρυφών καμερών που υπάρχουν σε δημόσιες ή σχολικές τουαλέτες. Άντρες καταγράφουν γυναίκες και κορίτσια να αλλάζουν/γδύνονται σε δοκιμαστήρια ή να χαλαρώνουν στο σπίτι τους. Δημοσιεύουν τις κρυφά τραβηγμένες προσωπικές φωτογραφίες τους σε συνομιλίες στο Telegram με έως και 100.000 μέλη.

Όσοι βρίσκονται σε τέτοιες ομάδες, ανταλλάσσουν επίσης άσεμνο υλικό που έχουν τραβήξει από τις γυναίκες στη ζωή τους. Συντρόφους, συζύγους, πρώην, αλλά και όχι μόνο. Αυτό στα κινέζικα αποκαλείται «toupai chumai». Ναι, είναι ψηφιακή βία κατά των γυναικών και στην Κίνα οι αρχές δεν έχουν καταδικάσει δημόσια τέτοιες ομάδες, ούτε έχουν ανακοινώσει έρευνες εναντίον τους. Εντυπωσιακό, θα έλεγε κανείς, για μια χώρα γνωστή για την εκτεταμένη διαδικτυακή επιτήρηση και την ικανότητά της να παρακολουθεί χρήστες σε κάθε πλατφόρμα.

Συνεχίζοντας, θα σου πούμε ότι σε ορισμένες από αυτές τις ομάδες στο Telegram, στόχος είναι τα μικρά κορίτσια. Συγκεκριμένα, σε μια ομάδα με περισσότερα από 65.000 μέλη, κάποιοι συζήτησαν την εγκατάσταση κρυφών καμερών σε τουαλέτες δημοτικών σχολείων.

Οι προσωπικές στιγμές των γυναικών σε κοινή θέα

Πλάνα που τραβήχτηκαν κρυφά κάτω από τις φούστες των γυναικών εμφανίζονται επίσης σε αυτές τις ομάδες. Όσοι έχουν στην κατοχή τους τέτοιον υλικό, προσπαθούν να δελεάσουν άλλους άντρες να πληρώσουν για να έχουν πρόσβαση στις ομάδες, όπου τους υπόσχονται περισσότερο περιεχόμενο. Εκεί, ανταλλάσσουν και συμβουλές για το πώς να κρύψουν κάμερες σε μπουκάλια νερού, κάδους απορριμάτων και όπου αλλού μπορείς να φανταστείς.

Πολλές ιδιωτικές ομάδες στο Telegram για την κοινοποίηση κρυφά τραβηγμένων βίντεο γυναικών και κοριτσιών δέχονται πληρωμές μέσω των δημοφιλών κινεζικών συστημάτων ψηφιακών πληρωμών, καθώς και του κρυπτονομίσματος Tether. Μία ομάδα προσφέρει μάλιστα πρόσβαση σε περισσότερα από 40.000 βίντεο με κρυφά τραβηγμένα βίντεο από ξενοδοχεία, σπίτια και δημόσιες τουαλέτες για μια «VIP» συνδρομή αξίας 20 δολαρίων.

Στην Κίνα, η βιντεοσκόπηση ανθρώπων χωρίς τη συγκατάθεσή τους δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα

Σύμφωνα με την κινεζική νομοθεσία, τα νομικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της μυστικής βιντεοσκόπησης είναι περιορισμένα. Η παραγωγή ή η διανομή πορνογραφικού υλικού με σκοπό το κέρδος αποτελεί έγκλημα που τιμωρείται με φυλάκιση, αλλά η βιντεοσκόπηση ανθρώπων χωρίς τη συγκατάθεσή τους δεν αποτελεί από μόνη της ποινικό αδίκημα.

Ως αποτέλεσμα, οι περιπτώσεις μυστικής βιντεοσκόπησης αντιμετωπίζονται συνήθως ως μικρές παραβιάσεις της δημόσιας ασφάλειας, με ποινή κράτησης έως και 10 ημερών και πρόστιμο περίπου 140 δολαρίων. (Εάν τέτοιου είδους σαφείς εικόνες κοινοποιηθούν ή πωληθούν, τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν τα 700 δολάρια.) Ωστόσο, επειδή το Telegram φιλοξενείται εκτός Κίνας, η διερεύνηση των χρηστών σε αυτό και η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων θα μπορούσε να είναι δύσκολη.

Αυτό που συμβαίνει στην Κίνα, είναι η ψηφιακή μετεξέλιξη μιας βαθιά ριζωμένης πατριαρχικής αντίληψης που θεωρεί το γυναικείο σώμα δημόσιο κτήμα και προϊόν προς κατανάλωση. Είναι προκλητικό το γεγονός ότι σε ένα κράτος απόλυτης ψηφιακής επιτήρησης, η παραβίαση της ιδιωτικότητας των γυναικών αντιμετωπίζεται με πρόστιμα-φιλοδωρήματα. Κι αυτό, μας αποδεικνύει ξανά ότι ο αγώνας ενάντια στην ψηφιακή βία είναι αγώνας για την ίδια μας την ύπαρξη στον δημόσιο και ιδιωτικό χώρο. Γιατί όσο η συναίνεση παραμένει υποσημείωση και η αξιοπρέπεια των γυναικών κοστολογείται προς 20 δολάρια, το αίτημα για δικαιοσύνη θα παραμένει επιτακτικό και αδιαπραγμάτευτο.

Το σώμα μας δεν είναι θέαμα.