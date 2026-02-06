Ανεμοδαρμένα Ύψη: Κέρδισε μία διπλή πρόσκληση για την avant premiere

Το JennyGr δίνει την ευκαιρία σε 10 νικητές, να βρεθούμε στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου

Στις 12 Φεβρουαρίου κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες, η πολυαναμενόμενη ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη», σε σκηνοθεσία και σενάριο της Έμεραλντ Φένελ και με πρωταγωνιστές τη Μάργκο Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι. Η Warner Bros. φέρνει τη νεά κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού ρομαντικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ, που εκδόθηκε το 1847 και μέχρι σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά και ερωτικά έργα της αγγλικής λογοτεχνίας.

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη εξερευνούν την αγάπη, την εκδίκηση και τις κοινωνικές τάξεις, με κεντρικούς χαρακτήρες την Κάθριν και τον Χίθκλιφ. Η ιστορία διαδραματίζεται στη βόρεια Αγγλία, σε ένα άγριο τοπίο που αντικατοπτρίζει τα έντονα συναισθήματα των ηρώων.

Πρόκειται για τη θυελλώδη και καταστροφική σχέση ανάμεσα στον Χίθκλιφ, ένα ορφανό αγόρι που υιοθετείται από την οικογένεια Έρνσο, και την Κάθριν Έρνσο. Ο έρωτάς τους είναι βαθύς αλλά βασανιστικός, γεμάτος κοινωνικά εμπόδια, εγωισμό, εκδίκηση και αυτοκαταστροφή. Οι πράξεις τους επηρεάζουν όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και τις επόμενες γενιές.

Για να δεις κι εσύ την ταινία Ανεμοδαρμένα Ύψη, πάρε μέρος στον διαγωνισμό που τρέχει το JennyGr στο Instagram του. 10 τυχεροί θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση, για να βρεθούν στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου.