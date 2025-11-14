Ανεμοδαρμένα Ύψη: Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της πιο ερωτικής ιστορίας όλων των εποχών

Η ταινία "Ανεμοδαρμένα Ύψη" θα κάνει πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2026

Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», σε σκηνοθεσία και σενάριο της Έμεραλντ Φένελ και με πρωταγωνιστές τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι. Η Warner Bros. φέρνει τη νεά κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού ερωτικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ, που θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Φεβρουάριο.

Το μυθιστόρημα, που εκδόθηκε το 1847, θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά έργα της αγγλικής λογοτεχνίας, αλλά όταν κυκλοφόρησε είχε προκαλέσει έντονη κριτική για τη σκοτεινή του θεματολογία και την αντισυμβατική του αφήγηση. Καταπιάνεται με μία σκοτεινή, παθιασμένη και καταστροφική ιστορία αγάπης ανάμεσα στην Κάθριν Έρνσο και τον Χίθκλιφ -ίσως τη μεγαλύτερη ιστορία αγάπης όλων των εποχών.

Η ταινία Ανεμοδαρμένα Ύψη διεκδικήθηκε από πολλά στούντιο, ειδικά όταν ανακοινώθηκαν τα ονόματα των πρωταγωνιστών. Μόνο το Netflix πρόσφερε 150 εκατομμύρια δολάρια, αλλά η Warner Bros. κατάφερε να επικρατήσει με 80 εκατ. δολάρια. Θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου - την πιο ιδανική στιγμή δηλαδή.

Το trailer της ταινίας μας δείχνει τους δύο πρωταγωνιστές να συναντιούνται αρχικά ως παιδιά και ύστερα να μπλέκονται σε μια βασανιστική ερωτική σχέση ως ενήλικες. Όπως και στο βιβλίο - το μοναδικό μυθιστόρημα που ολοκλήρωσε η Μπροντέ - η Κάθριν παντρεύεται τον εύπορο Έντγκαρ προκειμένου να διατηρήσει το κοινωνικό της στάτους, με τον συντετριμμένο Χίθκλιφ να το σκάει απογοητευμένος και ορκισμένος για εκδίκηση. Φυσικά, επιστρέφει στον “τόπο του εγκλήματος” φέρνοντας τα πάνω κάτω στη ζωή της Κάθριν.

Οι πρώτες αντιδράσεις για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη

Η αλήθεια είναι πως όταν κυκλοφόρησε το teaser της ταινίας, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις. Το ίδιο συνέβη και με τη δοκιμαστική προβολή τον Αύγουστο, που όπως γράφει ο Guardian, οι αντιδράσεις ήταν ανάμεικτες, με έναν θεατή να χαρακτηρίζει τη διασκευή «προκλητική και ενοχλητική», με μία σκηνή δημόσιας εκτέλεσης στην οποία «ο καταδικασμένος άντρας εκσπερματώνει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης».

Πολλοί σχολίασαν και το νυφικό που φοράει σε ένα στιγμιότυπο η Μάργκοτ Ρόμπι και παραπέμπει στη δεκαετία του 1980, χαρακτηρίζοντας το προβληματικό, αφού δεν ταιριάζει με την εποχή που εκτυλίσσεται η ιστορία στο βιβλίο. Ένα άλλο αμφιλεγόμενο σημείο, σύμφωνα με αναγνώστες της Μπροντέ, είναι ότι οι δύο ηθοποιοί δεν είναι στην κατάλληλη ηλικία για τους ρόλους τους, καθώς οι χαρακτήρες είναι έφηβοι για μεγάλο μέρος της πλοκής του βιβλίου. Επίσης, επικρίσεις δέχθηκε και η επιλογή του Ελόρντι, αφού στο βιβλίο ο χαρακτήρας περιγράφεται με σκούρα μαλλιά, σκούρα μάτια, σκούρο δέρμα και θεωρείται πως έχει καταγωγή Ρομά.

Μικρή σημασία έχουν όμως αυτά, αφού το σημαντικό είναι η ταινία να σημειώσει ένα καλό άνοιγμα στους κινηματογράφους, αφού το τελευταίο διάστημα ακόμα και οι φιλόδοξες ταινίες που θεωρούνται φοβερές, αποτυγχάνουν να δημιουργήσουν στο κοινό το αίσθημα του FOMO. Δηλαδή δεν καταφέρνουν να παρουσιαστούν ως κινηματογραφικές εμπειρίες που αξίζει να δεις πρώτος. Θα φανεί τον Φεβρουάριο τι θα συμβεί με τα Ανεμοδαρμένα Ύψη.