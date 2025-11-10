Τζέικομπ Ελόρντι: «Η δασκάλα υποκριτικής μου, είπε ότι δεν θα δουλέψω ποτέ μπροστά στην κάμερα»

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μοιράστηκε περισσότερες σκέψεις για την καριέρα του και την υποκριτική στο Hollywood

Οι πρώτες και οι πρόσφατες κριτικές για την τελευταία ταινία του σκηνοθέτη Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, η οποία κυκλοφόρησε στο γίγαντα του streaming, Netflix, εκφράζουν επαίνους για την ερμηνεία του Τζέικομπ Ελόρντι. Στο «Frankenstein», ο ηθοποιός μεταμορφώνεται στο «Πλάσμα» και έπρεπε να υπομείνει πολλές ώρες μακιγιάζ για να ολοκληρώσει τη μεταμόρφωσή του σε αυτό που προηγουμένως αποκαλούσε τη «μεγαλύτερη ταινία» της νεαρής καριέρας του.

Πρόσφατα, ο ίδιος μοιράστηκε περισσότερες σκέψεις για την καριέρα του και την υποκριτική στο Hollywood. Αναλογιζόμενος πού βλέπει τον εαυτό του σε λίγο καιρό, είπε: «Είμαι απίστευτα περήφανος για όλη τη δουλειά που κάνω και το είδος του ερμηνευτή που είμαι, ήταν πολύ σημαντικό για μένα από τότε που ήμουν 14 ετών, χτίζοντας ένα όνειρο», δήλωσε ο 28χρονος. Συνέχισε, λέγοντας ότι η «δουλειά στην οποία βρίσκεται τώρα, είναι η δουλειά που ονειρευόταν πάντα να κάνει». Γενικά, αυτό που εύχεται είναι να γεράσει με αγάπη και πολλές ταινίες. Και εμείς, του ευχόμαστε μέσα από τη βάθη της καρδούλας μας.

Σε μια άλλη συνέντευξή του στην εφημερίδα «The Australian Newspaper», ο Τζέικομπ Ελόρντι αποκάλυψε ότι η δασκάλα υποκριτικής του είπε ότι δεν θα πετύχει ποτέ στην υποκριτική. «Η δασκάλα υποκριτικής μου είπε ότι δεν θα δουλέψω ποτέ μπροστά από κάμερα ή στη σκηνή επειδή ήμουν ανειλικρινής στις ερμηνείες μου. Ήθελε να είμαι απλώς κάπως άτονος», είπε.

Στη νέα ταινία του ντελ Τόρο, ο Τζέικομπ Ελόρντι πρωταγωνιστεί δίπλα στον Όσκαρ Άιζακ , που υποδύεται τον Βίκτορ Φρανκενστάιν. Η διαδικασία της μεταμόρφωσης του Ελόρντι περιλάμβανε περίπου 10 ώρες ημερησίως μακιγιάζ και προσθετικών για να καταλήξει να μοιάζει στο «Πλάσμα». Σε συνέντευξή του, είπε ότι έφτανε στο σετ από το προηγούμενο βράδυ, ώστε να είναι έτοιμος για τα γυρίσματα της επόμενης ημέρας.

