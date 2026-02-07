Υπόθεση «Penisgate»: Ισχυρισμοί κατά αθλητών του άλματος με σκι για χρήση ενέσεων στο πέος

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ διερευνά τους πρωτοφανείς ισχυρισμούς για χρήση υαλουρονικού οξέος στα γεννητικά όργανα αθλητών του άλματος με σκι.

Σε ένα από τα πιο ασυνήθιστα και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενα θέματα που έχουν εμφανιστεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 στο Μιλάνο-Κορτίνα, η Παγκόσμια Υπηρεσία Αντι-Ντόπινγκ (WADA) έχει ανακοινώσει ότι θα διερευνήσει καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ορισμένοι αθλητές του άλματος με σκι μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει ενέσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος τους, με σκοπό να αποκτήσουν πλεονέκτημα απόδοσης.

Το ζήτημα, που έχει γίνει ευρέως γνωστό στον διεθνή Τύπο ως «Penisgate», προέκυψε μετά από δημοσιεύματα της γερμανικής εφημερίδας Bild, τα οποία υποστηρίζουν ότι αθλητές έχουν καταφύγει σε πρωτοφανείς μεθόδους – συμπεριλαμβανομένων ενέσεων υαλουρονικού οξέος ή ακόμη και τοποθέτησης πηλού στα εσώρουχά τους – για να αυξήσουν προσωρινά τη μέτρηση του γεννητικού τους μέρους κατά τη διάρκεια τρισδιάστατων σωματομετρικών ελέγχων που καθορίζουν το μέγεθος της στολής τους.

Η λογική πίσω από αυτό το θεωρητικό «τρικ» βασίζεται στο γεγονός ότι οι στολές άλματος με σκι είναι εξαιρετικά εφαρμοστές και καθορίζονται με ακρίβεια από 3D σαρωτές. Μια μεγαλύτερη μέτρηση στον καβάλο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη, πιο χαλαρή στολή, η οποία με τη σειρά της πιθανόν να αυξήσει την αεροδυναμική άνωση και να μειώσει τη ροπή πτώσης, επιτρέποντας μεγαλύτερη απόσταση πτήσης. Μάλιστα, μια μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers διαπίστωσε ότι μια αλλαγή 2 εκατοστών στην περιφέρεια της στολής μπορεί να μειώσει την αντίσταση κατά 4% και να αυξήσει την άνωση κατά 5%, ισοδυναμώντας με επιπλέον έως και 5,8 μέτρα στο μήκος ενός άλματος.

Ο πρόεδρος της WADA, Βίτολντ Μπάνκα, σχολίασε με εμφανή αμηχανία όταν ρωτήθηκε αν ισχύουν οι καταγγελίες, λέγοντας ότι «το άλμα με σκι είναι πολύ δημοφιλές στην Πολωνία [τη χώρα του], οπότε σας υπόσχομαι ότι θα το εξετάσω». Παράλληλα, ο γενικός διευθυντής Ολιβιέ Νιγκλί τόνισε ότι ο οργανισμός δεν έχει επί του παρόντος αποδεικτικά στοιχεία για τέτοιες πρακτικές, αλλά θα αναλύσει το θέμα αν προκύψουν στοιχεία που να υποδηλώνουν παράβαση των κανόνων αντι-ντόπινγκ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη κατηγορία ή διαπιστωμένο περιστατικό κατά κανενός συγκεκριμένου αθλητή που να αποδεικνύει ότι χρησιμοποιούνται αυτές οι μέθοδοι. Η Διεθνής Ομοσπονδία Σκι (FIS) έχει αποκαλέσει τα δημοσιεύματα ως «άγριες φήμες» και έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες να υποστηρίζουν ότι τέτοιες πρακτικές εφαρμόζονται από αθλητές.

Το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος λόγω των πρόσφατων γεγονότων: πέρυσι, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκι του 2025, δύο Νορβηγοί Ολυμπιονίκες τιμωρήθηκαν με τρίμηνη αποβολή, ενώ ο προπονητής και δύο μέλη του προσωπικού τους δέχτηκαν 18μηνες απαγορεύσεις για τροποποίηση των ραφών στις στολές τους, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η αεροδυναμική απόδοση.

Ειδικοί ιατροί έχουν προειδοποιήσει επίσης για τους σοβαρούς κινδύνους που ενέχει η ενδογενής χρήση υαλουρονικού οξέος εκτός ιατρικών ενδείξεων, όπως πόνος, λοίμωξη, παραμόρφωση ή ακόμη και απώλεια λειτουργίας του πέους, γεγονός που καθιστά σαφές ότι μια τέτοια πρακτική, πέρα από ηθικά και αθλητικά ζητήματα, εγείρει σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των αθλητών.