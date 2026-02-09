Super Bowl: Αυτός ο άνδρας ταξίδεψε 7 ώρες για να “ντυθεί” γρασίδι στο show του Bad Bunny

Αν, πάντως, ψάχνεις στολή για τις Απόκριες, σκέψου το

Σήμερα, όλος ο πλανήτης μιλά για τον Bad Bunny. Και δικαίως. Είμαστε σίγουροι πως κι εσύ έχεις βάλει την 15λεπτη εμφάνισή του στο Youtube, στο half time show του NFL, κάμποσες φορές, μη μπορώντας να πάρεις τα μάτια σου από την οθόνη. Ο Benito Antonio Martínez Ocasio ξεσήκωσε τους πάντες, με πολύ χορό, χρώματα, καλεσμένους όπως Lady Gaga και Πέδρο Πασκάλ και αναφορές στην γενέτειρά του, το Πουέρτο Ρίκο.

Η τηλεθέαση που σημείωσε η εμφάνιση του Bad Bunny υπολογίζεται στους 123,5 εκατομμύρια θεατές, ενώ στο Youtube έχουν δει το show πάνω από 13 εκατ. συνδρομητές. Φυσικά, όσο πιο πολύ βλέπεις την εμφάνιση, τόσο πιο εύκολο είναι να αντιληφθεί πως το γρασίδι (ή ζαχαροκάλαμα) στη σκηνή ήταν στην πραγματικότητα άνθρωποι. Όπως έγραψε το The Wired, θα χρειάζονταν πάρα πολλά καρότσια για να μεταφέρουν το γρασίδι στο στάδιο, επομένως και πολύτιμος χρόνος που θα πήγαινε χαμένος.

Έτσι, η ομάδα του Bad Bunny σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει χορευτές. Ανάμεσά τους, ήταν και ο 33χρονος Andrew Athias, ο οποίος ταξίδεψε επτά ώρες για να είναι ένα από τα ματσάκια του γρασιδιού. Όπως είπε ο ίδιος στο Business Insider, «πληρώθηκα 18,70 δολάρια την ώρα για τη δουλειά, αλλά θα το έκανα και δωρεάν. Είμαι μεγάλος φαν του Bad Bunny. Έχω πάει σε τρεις συναυλίες του από τότε που μου τον σύστησε η κοπέλα μου το 2021».

Ο Andrew Athias ταξίδεψε από τη Φιλαδέλφεια στο Σαν Φρανσίσκο εν μέσω χιονοθύελλας και επί δύο εβδομάδες έκανε πρόβες για την μεγάλη μέρα. «Υπήρχαν σίγουρα φορές που φορούσαμε τις στολές για έξι ή επτά ώρες, επειδή έπρεπε να γίνουν τροποποιήσεις. Συνολικά έγιναν περίπου οκτώ πρόβες, με τις τρεις τελευταίες να διαρκούν από 12 ώρες η καθεμία».

Όπως εξήγησε, ξόδεψε περίπου 2.600 δολάρια για πτήσεις, ξενοδοχεία και ενοικίαση αυτοκινήτου για αυτές τις δύο εβδομάδες, μόνο και μόνο για τα 15 λεπτά του show του Bad Bunny. «Το πιο δύσκολο κομμάτι όλης της εμπειρίας δεν ήταν οι πολλές ώρες ή η βαριά στολή, αλλά το να κρατήσω μυστικά όσα ήξερα. Μας έβαλαν να υπογράψουμε συμφωνία εμπιστευτικότητας, ώστε να μη μιλήσουμε ή να ανεβάσουμε οτιδήποτε στα social media για δύο εβδομάδες».