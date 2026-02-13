Τη βίαζαν πατέρας, αδέρφια και παππούς από τα 6 χρόνια της - Σάλος στη Βρετανία με κακοποίηση ανήλικης

Η υπόθεση έχει “παγώσει” το δυτικό Σάσεξ της Αγγλίας, με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τη σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης, να είναι σοκαριστικές.

Οργή, απέραντη θλίψη και τεράστιο σοκ έχει προκαλέσει η είδηση που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες αναφορικά με την υπόθεση κακοποίησης μιας 12χρονης από το οικογενειακό περιβάλλον της. Ο πατέρας, τα αδέρφια και ο παππούς της τη βίαζαν κατ’ εξακολούθηση από την ηλικία των 6 ετών. Η ανήλικη ζούσε την κόλαση μέσα στο ίδιο της το σπίτι και η σεξουαλική κακοποίηση είχε φτάσει στο σημείο να αποτελεί μέρος της οικογενειακής ζωής, σύμφωνα με όσα είπε στο δικαστήριο η δικαστής, Christine Henson KC. Φρίκη.

Αδιανόητη φρίκη στη Βρετανία με τη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης από την οικογένειά της για 6 χρόνια

Όπως διαβάζουμε στη «Daily Mail», η 12χρονη αποκάλυψε το βασανιστήριο που ζούσε για περίπου έξι χρόνια στη δασκάλα της. Βρήκε τη δύναμη να εξιστορήσει όσα συνέβαιναν πίσω από τους τοίχους και τις κλειστές πόρτες του σπιτιού της, τραυματίζοντας την ψυχή και το σώμα της. Η παράνοια, όμως, δυστυχώς δεν σταματάει στη σεξουαλική κακοποίηση.

Η 43χρονη μητέρα της ανήλικης όχι μόνο γνώριζε για τους βιασμούς της, αλλά βοηθούσε τους δράστες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ίδια είχε προκαλέσει εγκαύματα στο σώμα της 12χρονης με ζεστό κερί και έπειτα είχε τρίψει αλάτι στις πληγές της. Ακόμα, η 43χρονη κατηγορείται ότι χτύπησε, έδεσε και κλείδωσε την κόρη της σε ένα ντουλάπι, αφήνοντάς τη νηστική για ημέρες.

Το δικαστήριο καταδίκασε τους 6 δράστες για 39 κατηγορίες βιασμού, σεξουαλικής επίθεσης, καθώς και για αδικήματα που σχετίζονται με βάναυση μεταχείριση και παράνομη κράτηση, με την ποινή να φτάνει τα σχεδόν 100 χρόνια φυλάκισης. Την ίδια στιγμή, κανένα από τα μέλη της οικογένειας δεν παραδέχτηκε την ενοχή του, δηλώνοντας αθώα. Εκτός από τον πατέρα, τον παππού, τα δύο αδέρφια και τη μητέρα, στο εδώλιο του κατηγορούμενο έκατσε και ο θείος, ο οποίος μαζί με την 43χρονη μητέρα προσπάθησαν να πείσουν την ανήλικη να αλλάξει την κατάθεσή της.

Ο πατέρας καταδικάστηκε σε 33 χρόνια φυλάκισης για 13 διαφορετικά αδικήματα. Ήταν αμετανόητος και δεν δίστασε να ειρωνευτεί την έδρα. Η μητέρα φυλακίστηκε για 10 χρόνια και 6 μήνες, ενώ δεν θα ξαναδεί ποτέ την κόρη της χωρίς επίβλεψη. Ο 70χρονος παππούς καταδικάστηκε για τρεις σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον της εγγονής του και φυλακίστηκε για 9 χρόνια.

Ο 24χρονος αδελφός άρχισε να τη βιάζει, όταν εκείνη ήταν 6 ετών και αυτός 16 ετών. Φυλακίστηκε συνολικά για 13 χρόνια και έξι μήνες. Ο 21χρονος αδελφός, ο οποίος εξέτιε ήδη ποινή φυλάκισης για βιασμό, φυλακίστηκε για άλλα οκτώ αδικήματα βιασμού εναντίον της αδερφής του, τα οποία ξεκίνησαν από τα 13 χρόνια του - δηλαδή τώρα έχει συνολική ποινή φυλάκισης 26 ετών και έξι μηνών. Τέλος, ο θείος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών.

Να σημειωθεί, πως η 12χρονη έχει μία μικρότερη αδερφή, 9 ετών, η οποία, επίσης, έχει πέσει θύμα κακοποίησης.

