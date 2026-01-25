«Δεν ήταν σκάνδαλο, ήταν κακοποίηση»: Η Πάρις Χίλτον υψώνει τη φωνή της στο Καπιτώλιο για τα θύματα ψηφιακής βίας

«Πίστευα ότι τα χειρότερα είχαν περάσει, αλλά έκανα λάθος. Αυτό που συνέβη σε μένα τότε, συμβαίνει τώρα σε εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια με έναν πιο τρομακτικό τρόπο»

Η Πάρις Χίλτον επέστρεψε στο Καπιτώλιο την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026, αναλαμβάνοντας για άλλη μία φορά τον ρόλο της ακτιβίστριας. Αυτήν τη φορά, η επιχειρηματίας και μητέρα, στάθηκε στο πλευρό της βουλεύτριας των Δημοκρατικών, Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, για να στηρίξει το νομοσχέδιο Defiance Act. Πρόκειται για μια διακομματική νομοθετική πρωτοβουλία που στοχεύει στην προστασία των θυμάτων από τη σεξουαλική κακοποίηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης (deepfakes).

Σε μια συγκλονιστική ομιλία, η Πάρις Χίλτον αναφέρθηκε στο τραυματικό παρελθόν της και στη διαρροή του προσωπικού της βίντεο το 2004, το οποίο είχε τραβηχτεί όταν ήταν μόλις 19 ετών από τον τότε σύντροφό της, Ρικ Σάλομον. «Όταν ήμουν 19 ετών, ένα ιδιωτικό, προσωπικό βίντεο μου μοιράστηκε με τον κόσμο χωρίς τη συγκατάθεσή μου», δήλωσε η Πάρις Χίλτον. «Ο κόσμος το αποκάλεσε σκάνδαλο. Δεν ήταν σκάνδαλο. Ήταν κακοποίηση. Τότε δεν υπήρχαν νόμοι για να με προστατέψουν. Δεν υπήρχαν καν λέξεις για αυτό που μου συνέβη. Το διαδίκτυο ήταν ακόμα νέο, το ίδιο και η σκληρότητα που το συνόδευε».

Η ίδια μίλησε για την αντιμετώπιση που είχε από τα ΜΜΕ και την κοινή γνώμη: «Με έβριζαν, γελούσαν μαζί μου και με μετέτρεψαν σε ανέκδοτο. Πούλησαν τον πόνο μου για μερικά κλικ και μετά μου είπαν να σωπάσω, να το ξεπεράσω, ακόμα και να είμαι ευγνώμων για τη δημοσιότητα. Δεν είδαν την ταπείνωση ή τον τρόμο μου. Έχασα τον έλεγχο του σώματός μου και της φήμης μου. Η αίσθηση ασφάλειας και η αυτοεκτίμησή μου κλάπηκαν».

Παρόλο που πάλεψε δεκαετίες για να ανακτήσει την αξιοπρέπειά της, η Πάρις Χίλτον προειδοποίησε ότι η τεχνολογία έχει καταστήσει την ψηφιακή κακοποίηση ευκολότερη από ποτέ. Αποκάλυψε μάλιστα ότι υπάρχουν πάνω από 100.000 ρητά deepfake εικόνες της στο διαδίκτυο που έχουν δημιουργηθεί από AI.

«Πίστευα ότι τα χειρότερα είχαν περάσει, αλλά έκανα λάθος. Αυτό που συνέβη σε μένα τότε, συμβαίνει τώρα σε εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια με έναν πιο τρομακτικό τρόπο. Πλέον, δεν χρειάζεται κάποιος να προδώσει την εμπιστοσύνη σου, αρκεί ένας υπολογιστής και η φαντασία ενός ξένου. Η πορνογραφία μέσω deepfakes έχει γίνει επιδημία».

Η επιχειρηματίας τόνισε ότι η μάχη αυτή δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά την εξουσία και την ταπείνωση των γυναικών. Ως μητέρα μιας κόρης 2 ετών, δήλωσε αποφασισμένη να αλλάξει το νομικό πλαίσιο: «Δεν μπορώ να προστατέψω την κόρη μου από αυτό, όχι ακόμα. Γι' αυτό είμαι εδώ. Τα θύματα αξίζουν δικαιοσύνη, όχι συγγνώμες κατόπιν εορτής. Η αλήθεια με βοήθησε να επουλωθώ και είμαι περήφανη που στέκομαι εδώ σήμερα χωρίς ντροπή. Είμαι η Πάρις Χίλτον: Γυναίκα, σύζυγος, μητέρα και επιζήσασα βίας. Θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια για να προστατέψω κάθε γυναίκα και κάθε κορίτσι, τώρα και στο μέλλον».

Το 2021, η Πάρις Χίλτον περιέγραψε το προσωπικό βίντεο στο Vanity Fair ως «κάτι που θα με πληγώνει για το υπόλοιπο της ζωής μου». «Ήταν μια ιδιωτική εμπειρία μεταξύ δύο ανθρώπων. Αγαπάς κάποιον, εμπιστεύεσαι κάποιον και μετά προδίδεται η εμπιστοσύνη σου με αυτόν τον τρόπο και βλέπει ένα βίντεο και γελάει όλος ο κόσμος... Ήταν ακόμα πιο οδυνηρό για μένα το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι πίστευαν ότι το έκανα επίτηδες — αυτό με σκότωσε. Ακόμα και σήμερα, όταν μιλάω γι' αυτό, υποφέρω από μετατραυματικό στρες».