Ιταλία: «Η αψίδα των ερωτευμένων» ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Το λες και σημάδι;

Ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα του Σαλέντο

Η διάσημη πέτρινη αψίδα των θαλάσσιων βράχων στο Σαντ’ Αντρέα του Μελεντούνιο, στη νότια Ιταλία, κατέρρευσε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή.

Η φυσική αυτή αψίδα, γνωστή ευρέως ως «Αψίδα των Ερωτευμένων», ήταν ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της Αδριατικής ακτής. Η χαρακτηριστική της μορφή -μια καμπύλη γέφυρα από βράχο που ένωνε δύο κάθετους σχηματισμούς πάνω από τα γαλαζοπράσινα νερά - την κατέστησε ιδιαίτερα δημοφιλή. Όπως αναφέρει ο Guardian, είχε πολλάκις συνδεθεί με προτάσεις γάμου, αναμνηστικές φωτογραφίες και καρτ-ποστάλ, ενώ συγκαταλεγόταν στα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα του Σαλέντο, μιας από τις πιο δημοφιλείς τουριστικά περιοχές της Ιταλίας.

Ο δήμαρχος του Μελεντούνιο, Μαουρίτζιο Τσιστερνίνο, χαρακτήρισε το γεγονός ως «καταστροφικό πλήγμα της καρδιάς μας», σημειώνοντας:«Ένα από τα πιο διάσημα τουριστικά αξιοθέατα της ακτογραμμής μας και ολόκληρης της Ιταλίας έχει εξαφανιστεί».

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι θυελλώδεις άνεμοι και οι συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών αποδυνάμωσαν σταδιακά τη βραχώδη δομή μέχρι την τελική κατάρρευσή της το Σάββατο. Πρόκειται για τη σημαντικότερη ζημιά που έχει προκαλέσει η διάβρωση των ακτών στο τοπίο του Σαλέντο. «Η φύση άλλαξε για πάντα: αυτό που υπήρχε πριν από 30 χρόνια πλέον δεν υπάρχει. Πρέπει να βρούμε πόρους για μια οργανική παρέμβαση», είπε ο Τσιστερνίνο και πρόσθεσε: «Η φύση έχει ανατραπεί: ό,τι υπήρχε πριν από 30 χρόνια δεν υπάρχει πλέον. Πρέπει να βρούμε τους πόρους για μια οργανωμένη και συνολική παρέμβαση».

Οι μεσογειακοί κυκλώνες έχουν εντείνει τα ακραία φαινόμενα στην περιοχή και εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα στη Μεσόγειο, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας των θαλάσσιων υδάτων - συνδεδεμένη με την κλιματική κρίση - ενισχύει την ένταση των φαινομένων. «Με τη Μεσόγειο να βιώνει ένα από τα θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί το 2025, οι θερμότερες θάλασσες υπερφορτίζουν την ατμόσφαιρα και τροφοδοτούν ακραία φαινόμενα», δήλωσε ο Christian Mulder, καθηγητής οικολογίας και κλιματικής έκτακτης ανάγκης στο University of Catania στη Σικελία.