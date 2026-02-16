Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός της σειράς «Τεχεράνη» βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές μάλλον πρόκειται για αυτοχειρία, διότι στο δωμάτιό της εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα χαπιών.

Η είδηση θανάτου μιας Ισραηλινής γυναίκας σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας το βράδυ της Κυριακής (15/2) σήμανε συναγερμό στην ελληνική αστυνομία. Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως πρόκειται για τη δημιουργό της σειράς «Τεχεράνη», Ντάνα Έντεν, η οποία βρισκόταν από τις αρχές Φεβρουαρίου στη χώρα μας για επαγγελματικούς λόγους. Μαζί της στην Ελλάδα ήταν και ο αδερφός της, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που τη βρήκε νεκρή στο δωμάτιο όπου διέμενε.

Συμφωνα με την αστυνομία, η Ντάνα Έντεν έφερε σημάδια στα χέρια και στον λαιμό της, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας. Μάλιστα, υποψιάζονται ότι ίσως προηγουμένως να προσπάθησε να βλάψει τον εαυτό της. Πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας υποστηρίζουν ότι 52χρονη λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί λόγω της επιβαρυμένης κατάστασής της.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν αναλυτικά την υπόθεση, ερευνώντας τόσο το δωμάτιό της όσο και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου, λαμβάνοντας, παράλληλα, καταθέσεις τόσο από τους υπαλλήλους όσο και από τους ανθρώπους που είχε συναντήσει πριν το τραγικό συμβάν. Η νεκροψία θα δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της.

Dana Eden, a producer and creator of the show Tehran, died at 52 during filming of the fourth season in Greece, Israeli media confirmed.

✍️ @HannahBrown972 https://t.co/0sLZEjEwwX — Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) February 16, 2026

Ποια ήταν η Ντάνα Έντεν

Η Ντάνα Έντεν ήταν Ισραηλινή παραγωγός τηλεοπτικών σειρών και μία από τους συνδημιουργούς της επιτυχημένης σειράς «Τεχεράνη» - ενός κατασκοπικού τηλεοπτικού θρίλερ που ακολουθεί την ιστορία μιας πράκτορα της Μοσάντ στην ιρανική πρωτεύουσα και μεταδίδεται και στο εξωτερικό μέσω του Apple TV+. Eίχε μακρά καριέρα στην τηλεόραση του Ισραήλ και ήταν υπεύθυνη για την παραγωγή πολλών σειρών και τηλεοπτικών έργων, κερδίζοντας αναγνώριση και βραβεία για τη δουλειά της, μεταξύ των οποίων και ένα βραβείο Emmy για τη σειρά «Τεχεράνη».

Σε συνέντευξη για το podcast «Outside the Frame» που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2023, η Ντάνα Έντεν μαζί με την, επίσης, παραγωγό Σούλα Σπίγκελ, είχαν μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, ώστε να γυριστεί η σειρά στην Ελλάδα. «Στην Ελλάδα υπάρχει νόμος για επιστροφές φόρου σε ξένες παραγωγές. Έπρεπε να λάβουμε τα χρήματα, αλλά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού δεν λειτουργούσαν εκεί για μερικούς μήνες, κι αυτό δεν μας επέτρεψε να τα πάρουμε εγκαίρως, αλλά με καθυστέρηση έξι μηνών», είχε δηλώσει πριν τρία χρόνια.

Μάλιστα, η Ντάνα Έντεν είχε αποκαλύψει τότε, πως έβαλε υποθήκη το σπίτι της, προκειμένου να καταφέρουν να κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. «Υποθήκευσα το σπίτι μου για το “Τεχεράνη” για να ολοκληρώσω τα γυρίσματα. Είμαστε και οι δύο τρελές, ανεύθυνα αισιόδοξες και αναλαμβάνουμε παράλογα ρίσκα. Το έκρυψα από τα παιδιά μου, δεν ήθελα να τους το αποκαλύψω».

