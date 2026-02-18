Τέλος το Messenger από Windows και Mac - Πώς να σώσετε τις συνομιλίες

Η εποχή δεν «σηκώνει» πια το Messenger της Meta και η εφαρμογή αποσύρεται από υπολογιστές Mac αλλά και τα Windows

Η Meta, μητρική του Facebook, ανακοίνωσε πως από τον Απρίλιο οι χρήστες του Messenger δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή στα Windows, ούτε και σε Mac.

Η εφαρμογή Messenger για υπολογιστές δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη, με τους χρήστες να πρέπει να βρουν εναλλακτικές για τις επικοινωνίες τους. Μετά την πλήρη απενεργοποίησή του, θα γίνεται αυτόματη ανακατεύθυνση στο Facebook, όπου θα δίνεται η δυνατότητα συνέχισης των μηνυμάτων.

