Έρχεται το πρώτο αυτόνομο κατάστημα «attica beauty» - Τα επόμενα σχέδια για τα Αττικά Πολυκαταστήματα

Μέσα δε στο 2027 προβλέπεται το άνοιγμα τριών νέων καταστημάτων στη Riviera Galleria, στο Ελληνικό.

Σε υψηλές επιδόσεις με νέα καταστήματα, είσοδο σε νέες κατηγορίες, νέα brands, ψηφιακή αναβάθμιση, αλλά και περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη σε όλα τα κανάλια ποντάρει για το μέλλον η εταιρεία Αττικά Πολυκαταστήματα.

Όπως αναφέρθηκε στο conference call της Ideal Holdings με αναλυτές και επενδυτές το απόγευμα της Πέμπτης, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της δημοσιοποίησης των οικονομικών μεγεθών για το 2025, οι πωλήσεις της Αττικά Πολυκαταστήματα αναμένεται να κινηθούν σε ανοδική τάση και το 2026, ενώ σε ό,τι αφορά το μοντέλο αγορών που ακολουθείται, αναμένεται περαιτέρω αύξηση της δραστηριότητας χονδρικής (ιδιόκτητα εμπορεύματα) έναντι του μοντέλου παρακαταθήκης (consignment).

