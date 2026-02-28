M. Βρετανία: Γεννήθηκε το πρώτο μωρό μετά από μεταμόσχευση μήτρας από πτωματική δότρια

Κατά κανόνα, τα μοσχεύματα μήτρας προέρχονται από ζωντανή δότρια

Ένα βήμα ακόμα πιο μπροστά προχώρησε η Ιατρική στις μεταμοσχεύσεις μήτρας, καθώς στην Μ. Βρετανία γεννήθηκε το πρώτο βρέφος, ένα αγοράκι, από πτωματική δότρια μήτρας, η οποία υπέστη εγκεφαλικό θάνατο και οι συγγενείς της αποφάσισαν να δωρίσουν τη μήτρα της. Λήπτρια ήταν μία νεαρή γυναίκα η οποία είχε γεννηθεί πάσχοντας από ένα σπάνιο σύνδρομο, κατά το οποίο είτε δεν υπάρχει καθόλου μήτρα στο γυναικείο σώμα ή υπάρχει ατελώς αναπτυγμένη μήτρα. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι μεμονωμένες γεννήσεις παιδιών από μεταμοσχευμένη μήτρα έχουν καταγραφεί στον κόσμο και στην Μ. Βρετανία αλλά πάντα στο παρελθόν η δότρια ήταν μία ζωντανή συγγενής της γυναίκας που έλαβε το μόσχευμα.

Έμβρυο από εξωσωματική γονιμοποίηση

Η νεαρή γυναίκα με τον σύζυγό της ήθελαν πολύ να αποκτήσει ένα παιδί και είχε σταματήσει να πηγαίνει σε παιδικά πάρτι και baby showers (πάρτι για το καλωσόρισμα του νεογέννητου), γιατί ζήλευε και πίστευε ό,τι το όνειρο της δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα. Ωστόσο, χάρη στην αλτρουιστική προσφορά της οικογένειας μιας άγνωστης ( σε εκείνη) γυναίκας που κατέληξε νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο, μπόρεσε και κυοφόρησε ένα έμβρυο - αποτέλεσμα εξωσωματικής γονιμοποίησης και το γέννησε αφού υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μήτρας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr