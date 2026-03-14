Δωρεάν ξεναγήσεις στα πιο όμορφα αξιοθέατα της Αθήνας

Ο δήμος Αθηναίων «ξεναγεί» τους κατοίκους του στην πόλη.

Την ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη τους, δίνει ο δήμος Αθηναίων στους κατοίκους του, αλλά και σε επισκέπτες. Η Αθήνα είναι γεμάτη από αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, από μουσεία και σημαντικά κτίρια, από χώρους πολιτισμού και τέχνης. Έτσι, για όλο τον Μάρτιο έχει προγραμματιστεί από τον δήμο και διεξάγεται ένας κύκλος από θεματικούς περιπάτους και οργανωμένες επισκέψεις με δωρεάν ξεναγήσεις.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της εντεταλμένης δημοτικής συμβούλου Ιστορικής Ανάδειξης της Πόλης των Αθηνών, Αρτέμιδος Σκουμπουρδή. Ξεναγός, ιστορικός και συγγραφέας, ήταν εκ των εμπνευστών κάποτε αυτής της πρωτοβουλίας, την οποία διατήρησε η ίδια για χρόνια μέχρι που διακόπηκε και ήταν τώρα πάλι αυτή που το εισηγήθηκε εκ νέου κι έτσι επανήλθε πέρυσι στις δράσεις του δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών της Αθήνας και με την εθελοντική προσφορά των ξεναγών.

Ο Μάρτιος έγινε «μήνας ξεναγήσεων» για την Αθήνα και το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Αρχαία Αγορά και το Λύκειο του Αριστοτέλη, περιπάτους στο ιστορικό κέντρο, στον Εθνικό Κήπο και στους λόφους γύρω από την Ακρόπολη, καθώς και θεματικές διαδρομές αφιερωμένες στη βυζαντινή, οθωμανική και νεότερη Αθήνα. Παράλληλα, πραγματοποιούνται ξεναγήσεις σε σημαντικά μουσεία της πόλης, όπως το Μουσείο Μπενάκη, η Εθνική Πινακοθήκη, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Νομισματικό Μουσείο και το Μουσείο Αλέκος Φασιανός, αλλά και ειδικές θεματικές ξεναγήσεις, όπως περίπατοι αρχιτεκτονικής, φιλοσοφίας, street art και διαλέξεις ιστορίας.

