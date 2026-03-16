Oscars 2026: Η συγκλονιστική ομιλία μητέρας παιδιού που σκοτώθηκε στο Ουβάλντε - «Αν ο κόσμος μπορούσε να δει τα άδεια δωμάτια, η Αμερική θα ήταν διαφορετική»

Με αφορμή το βραβείο Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους, για το «All the Empty Rooms»

Το ντοκιμαντέρ All the Empty Rooms του σκηνοθέτη Τζόσουα Σεφτέλ, που κυκλοφόρησε το 2025, κέρδισε το βραβείο Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τον δημοσιογράφο του CBS, Στιβ Χάρτμαν, και τον φωτογράφο Λου Μποπ, οι οποίοι ταξιδεύουν σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ για να φωτογραφίσουν τα υπνοδωμάτια παιδιών που σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς σε σχολεία.

Στο All the Empty Rooms βλέπουμε γονείς που έχουν κρατήσει τα δωμάτια των παιδιών τους, όπως τα άφησαν την τελευταία τους μέρα εκεί. Μέσα από παιχνίδια, βιβλία, ρούχα και μικρές λεπτομέρειες, βλέπουμε ποια ήταν αυτά τα παιδιά, ενώ το ντοκιμαντέρ δείχνει την απουσία τους και τον τρόπο που το πένθος παραμένει στα σπίτια των οικογενειών.

Το βραβείο για το All the Empty Rooms παρέλαβε ο Τζόσουα Σεφτέλ, ο Στιβ Χάρτμαν, ο παραγωγός Κόναλλ Τζόουνς και η Γκλόρια Καζάρες, της οποίας η κόρη, Τζάκι, σκοτώθηκε στην επίθεση σε σχολείο στο Uvalde το 2022.

«Τα τέσσερα άδεια δωμάτια στην ταινία μας ανήκαν σε τέσσερα μικρά παιδιά που σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με πυροβολισμούς σε σχολεία: τη Χάιλι, τη Γκρέισι, τον Ντομινίκ και τη Τζάκι», είπε ο Σεφτέλ στο κοινό πριν δώσει το μικρόφωνο στην Καζάρες. Φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα και μια καρφίτσα με τη φωτογραφία της Τζάκι, η Καζάρες μίλησε για την 9χρονη κόρη της και απηύθυνε έκκληση να μπει τέλος στη βία με όπλα.

«Από εκείνη τη μέρα, το υπνοδωμάτιό της έχει παγώσει στον χρόνο. Η Τζάκι είναι κάτι περισσότερο από ένας τίτλος ειδήσεων. Είναι το φως και η ζωή μας. Η ένοπλη βία είναι πλέον η νούμερο ένα αιτία θανάτου σε παιδιά και εφήβους. Πιστεύουμε ότι αν ο κόσμος μπορούσε να δει τα άδεια τους υπνοδωμάτια, η Αμερική θα ήταν διαφορετική».

Όταν ο Χάρτμαν ταξίδεψε στο Ουβάλντε του Τέξας, όπου ένας ένοπλος σκότωσε 19 παιδιά και δύο δασκάλους στο Δημοτικό Σχολείο Robb, η Καζάρες του είπε ότι οι άνθρωποι της λένε συχνά πως δεν μπορούν να φανταστούν τι περνά. Όμως, όπως είπε, πρέπει να το φανταστούμε, και γι’ αυτό προσκάλεσε τον Χαρτμαν και τον Μποπ στο σπίτι της. «Απλώς κάνει τα πάντα πιο αληθινά για το κοινό, για τον κόσμο. Το δωμάτιό της μιλάει από μόνο του για το ποια ήταν».

Στο δωμάτιο της Τζάκι υπήρχε η σοκολάτα που είχε κρατήσει για μια μέρα που δεν ήρθε ποτέ και ένας πίνακας «Σχετικά με μένα», όπου είχε γράψει ότι όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει κτηνίατρος. Πολλά από τα δωμάτια των παιδιών, όπως της Τζάκι, παρέμειναν σχεδόν ανέγγιχτα ακόμη και χρόνια μετά τις επιθέσεις.