Oscars 2026: Ιστορική νίκη της Ότομ Ντουράλντ Αρκάποου - Η πρώτη γυναίκα που κερδίζει το Βραβείο Φωτογραφίας

Για περισσότερα από 90 χρόνια, η κατηγορία για το Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας παρέμενε μία από τις ελάχιστες χωρίς γυναίκα νικήτρια. Η Ότομ Ντουράλντ Αρκάποου έκανε την αλλαγή, γράφοντας τη δική της ιστορία.

Η τελετή απονομής των Όσκαρ 2026 μας επιφύλασε μία από τις πιο ιστορικές στιγμές στην ιστορία του θεσμού. Η Ότομ Ντουράλντ Αρκάποου κέρδισε το Όσκαρ Φωτογραφίας για τη δουλειά της στην πολυβραβευμένη ταινία Sinners, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα στον κόσμο που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο από την ίδρυση της Ακαδημίας. Να ένας λόγος για να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα μας.

Αυτή η διάκριση αποτελεί αναμφίβολα σημαντικό ορόσημο για τον κινηματογράφο. Ο λόγος; Παρότι η διεύθυνση φωτογραφίας είναι ένας από τους πιο καθοριστικούς δημιουργικούς ρόλους σε μια ταινία - καθώς διαμορφώνει το φως, την ατμόσφαιρα και τη συνολική εικόνα μιας ιστορίας - μέχρι σήμερα η κατηγορία παρέμενε ανδροκρατούμενη. Μάλιστα, πριν από τα Όσκαρ 2026, μόλις τρεις γυναίκες είχαν καταφέρει να κερδίσουν μια υποψηφιότητα, ανατρέποντας τη συνεχόμενη ανδρική παρουσία.

#Sinners DP Autumn Durald Arkapaw just made #Oscars history.



She is the first woman to ever win the Academy Award for best cinematography.https://t.co/YCGMHcYLXu pic.twitter.com/n0nHjdjoG3 — Variety (@Variety) March 16, 2026

Η νίκη της Ότομ Ντουράλντ Αρκάποου σηματοδοτεί μια μεγάλη αλλαγή για τη βιομηχανία του κινηματογράφου. Η ίδια είδε το όραμά της να γίνεται πραγματικότητα και κατάφερε να ξεχωρίσει μέσα από τη δουλειά της σε μια τόσο σημαντική κινηματογραφική βραδιά. Να σημειωθεί, πως αποτελεί και την πρώτη μαύρη γυναίκα που αποσπά το βραβείο.

Καθώς ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το χρυσό αγαλματίδιο, δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της. Πρόκειται για μια θριαμβευτική στιγμή της καριέρας της, αφού γράφει τη δική της προσωπική ιστορία. Κατά τη διάρκεια της ευχαριστήριας ομιλίας της, απευθυνόμενη στο κοινό, κάλεσε όλες τις γυναίκες που βρίσκονταν στην αίθουσα να σηκωθούν όρθιες, αναγνωρίζοντας τη συλλογική παρουσία και υποστήριξη των γυναικών στον κινηματογράφο.

Όπως η Ότομ Ντουράλντ Αρκάποου είπε χαρακτηριστικά από τη σκηνή, «θα ήθελα όλες οι γυναίκες σε αυτή την αίθουσα να σηκωθούν όρθιες. Αυτή η στιγμή είναι για όλες εσάς που με στηρίξατε, με εμπνεύσατε και ανοίξατε δρόμους στον κινηματογράφο». Παράλληλα, ευχαρίστησε, επίσης, τον σκηνοθέτη της ταινίας Ράιαν Κούγκλερ για την εμπιστοσύνη του, αλλά και τους συνεργάτες της στο Sinners, τονίζοντας ότι η δημιουργία μιας ταινίας είναι πάντα αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς.

Με τη βράβευσή της στα Όσκαρ 2026, η Ότομ Ντουράλντ Αρκάποου καταγράφεται πλέον ως η γυναίκα που άλλαξε την ιστορία μιας από τις πιο απαιτητικές κατηγορίες των Όσκαρ - ανοίγοντας τον δρόμο για τις επόμενες γενιές γυναικών δημιουργών να πράξουν το ίδιο.