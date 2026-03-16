Δεν το περιμέναμε: Αυτή ήταν η Νο.1 τάση στο κόκκινο χαλί των Oscars 2026

Το... περσινό hair trend που επέλεξαν οι περισσότερες celebrities

Κάθε χρονιά, το κόκκινο χαλί των Oscars λειτουργεί σαν ένας άτυπος «προγνωστικός χάρτης» για τις τάσεις που θα ακολουθήσουν. Λίγο πριν από τη φετινή τελετή, όλα έδειχναν προς μία κατεύθυνση: οι αφέλειες θα ήταν το μεγάλο hair trend του 2026. Τα wispy bangs είχαν ήδη κατακλύσει τις πασαρέλες και τα social media, δημιουργώντας την αίσθηση ότι αυτή θα ήταν η επικρατέστερη επιλογή και στο red carpet. Κι όμως, το κόκκινο χαλί απέδειξε για άλλη μια φορά ότι οι πιο ενδιαφέρουσες τάσεις είναι συχνά αυτές που δεν περιμένουμε.

Αντί για τις κλασικές αφέλειες που πολλοί προέβλεπαν, οι περισσότερες stars εμφανίστηκαν με μία απρόσμενη... περσινή τάση, την πλαϊνή φράντζα. Τα side bangs έκαναν ένα δυναμικό comeback στο κόκκινο χαλί, επιβεβαιώνοντας πως το Old Hollywood glam αποτελεί τελικά το πιο διαχρονικό red carpet look.

Η γοητεία της πλαϊνής φράντζας βρίσκεται στη διπλή της ταυτότητα: Από τη μία πλευρά θυμίζει το glamour των 2000s και από την άλλη λειτουργεί ως ένα από τα πιο εύκολα styling tricks για να δώσει κίνηση και drama σε ένα χτένισμα. Στο κόκκινο χαλί των Oscars 2026, οι hairstylists την αξιοποίησαν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους: σε sleek & straight hair, σε Old Hollywood waves, αλλά και σε κοντά κουρέματα όπου η φράντζα έδινε ένα πιο δραματικό, σχεδόν κινηματογραφικό αποτέλεσμα.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές από τις πιο κομψές εμφανίσεις της βραδιάς υιοθέτησαν ακριβώς αυτή τη λεπτομέρεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η φράντζα ήταν σχεδόν διακριτική ενώ σε άλλες ήταν πιο έντονη, δημιουργώντας ένα statement στοιχείο στο συνολικό χτένισμα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, λειτούργησε σαν εκείνη τη μικρή λεπτομέρεια που άλλαξε εντελώς την αίσθηση του hair look κάνοντάς το να δείχνει πιο εντυπωσιακό και -ενίοτε- αισθησιακό.

Το κόκκινο χαλί έκρυβε όμως και μια δεύτερη μικρή έκπληξη. Πολλές από τις celebrities που δεν επέλεξαν πλαϊνή φράντζα για τη σημερινή τους εμφάνιση, προτίμησαν curtain bangs, ένα στιλ που πολλοί πίστευαν ότι είχε ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο του στις τάσεις των τελευταίων ετών. Κι όμως, σε ορισμένες εμφανίσεις, αυτές οι πολύ κολακευτικές αφέλειες που χωρίζονται στη μέση, επέστρεψαν πιο χαλαρές και πιο φυσικές, συνδυασμένες με μακριά layers και απαλά waves, όπως στην περίπτωση της Nicole Kidman.

Τελικά, το red carpet των Oscars 2026 μας θύμισε κάτι πολύ απλό: οι τάσεις μπορεί να ξεκινούν από τις πασαρέλες, αλλά συχνά αποκτούν νέα ζωή μέσα από μικρές, απρόβλεπτες λεπτομέρειες. Και φέτος, αυτή η λεπτομέρεια ήταν η πλαϊνή φράντζα, ένα διαχρονικό hairstyle που επέστρεψε αθόρυβα, αλλά κατάφερε να κλέψει την παράσταση ή μάλλον... το show.