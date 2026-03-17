SHErgery Talk(s) 2026: Rewrite the Surgical Narrative

Χαράζοντας το μέλλον της ηγεσίας: Μια διημερίδα mentorship, ενδυνάμωσης και έμπνευσης για τη νέα γενιά επιστημόνων υγείας.

Στο επίκεντρο ενός διαρκώς εξελισσόμενου και απαιτητικού επιστημονικού περιβάλλοντος όπου η τεχνική αρτιότητα θεωρείται δεδομένη, η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ) – Παράρτημα Θεσσαλονίκης εισάγει μια νέα παράμετρο στο θεσμικό διάλογο: την αρχιτεκτονική της επαγγελματικής ανθεκτικότητας, που υπερβαίνει τη στείρα γνώση. Σφυρηλατείται μέσα από εμπειρίες, κρίσιμες επιλογές και ανθρώπους που μετατοπίζουν τα όρια της επιστημονικής σκέψης, τολμούν να επαναπροσδιορίσουν την έννοια του επαγγελματικού γίγνεσθαι και να διευρύνουν το αποτύπωμα της δικής τους διαδρομής. Το SHErgery Talk(s) 2026, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Μαρτίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, δεν είναι μια τυπική ιατρική διημερίδα. Είναι μία βιωματική πυξίδα για τη χειρουργική ως πεδίο ηθικής ευθύνης, στρατηγικής επιβίωσης και κοινωνικής επιρροής.

The Concept: Από το Νυστέρι στο Mindset

Το SHErgery Talk(s) γεννήθηκε για να χαρτογραφήσει τις «αθέατες» διαδρομές της χειρουργικής επιστήμης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία εστιασμένη στην έμπνευση και την επαγγελματική ενδυνάμωση της νέας γενιάς επιστημόνων στον χώρο της υγείας. Φέρνει στο προσκήνιο γυναίκες που κατέρριψαν το status quo σε ανδροκρατούμενα οχυρά — όχι απλώς για να διηγηθούν την ιστορία τους, αλλά για να παραδώσουν το «blueprint» της ηγεσίας στη νέα γενιά επιστημόνων.

Highlights του Διημέρου:

The Inspirational Axis (Σάββατο 28/03): Περισσότερες από 10 ομιλίες-τομές από Ελλάδα και εξωτερικό προσεγγίζουν τη διαχείριση της υψηλής ευθύνης και τη διεκδίκηση της ηγεσίας, αναζητώντας τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κορυφή και την προσωπική ακεραιότητα. Το SHErgery Talk(s) φέρνει στο βήμα τις γυναίκες που διάνοιξαν κλειστές θύρες, αναμετρώμενες με το βάρος του να είσαι «η πρώτη». Εκτεινόμενο από τη νευροχειρουργική μικρομετρία και την τεχνολογική ευρηματικότητα των ελάχιστα επεμβατικών προσεγγίσεων έως το θεσμικό εκτόπισμα της ηγεσίας σε κορυφαίες επιστημονικές εταιρείες, οι ομιλήτριες συγκροτούν ένα πολυσχιδές ψηφιδωτό επιστημονικής αυθυπέρβασης. Οι παρακαταθήκες της πρώτης γυναίκας Χειρουργού Μεταμοσχεύσεων, της πρώτης Διευθύντριας Κλινικής ΠλαστικήςΧειρουργικής και της ιστορικής αφετηρίας της πρώτης γυναίκας Διευθύντριας Γενικής Χειρουργικής, σε συνδυασμό με τη θεσμική ευθύνη της πρώτης γυναίκας που επανεξελέγη στη θέση της ταμία της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων, δεν αποτελούν απλώς χρονικά ορόσημα, αλλά το ρηξικέλευθο θεμέλιο για τον επαναπροσδιορισμό των σύγχρονων σταδιοδρομικών συντεταγμένων. Μέσα από τη δική τους βιωματική γεωμετρία, οι ομιλήτριες ξεκλειδώνουν τις αποφάσεις και τις κρίσιμες μεταβάσεις που νοηματοδότησαν την επαγγελματική πορεία τους. Την πολυφωνία του διημέρου συμπληρώνουν εισηγήσεις ειδικευόμενων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, οι οποίες ανατέμνουν τις σύγχρονες προκλήσεις της κλινικής εκπαίδευσης, μεταφέροντας τον παλμό της νέας γενιάς που καλείται να διαχειριστεί το μέλλον της Χειρουργικής σε διεθνές επίπεδο. Οι προβληματισμοί αυτοί τροφοδοτούν έναν γόνιμο διάλογο σε πάνελ συζήτησης με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, γεφυρώνοντας την πολυετή κλινική εμπειρία με τις προσδοκίες και τις διεκδικήσεις των αυριανών επιστημόνων υγείας. Οι κεντρικές ομιλίες θα φιλοξενηθούν στην Αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Ενισχύοντας τον διεθνή χαρακτήρα και την ακαδημαϊκή εξωστρέφεια της εκδήλωσης, οι κεντρικές ομιλίες του Σαββάτου περιλαμβάνουν και την ουσιαστική σύμπραξη με το University of St Andrews. Μέσα από αυτόν τον ακαδημαϊκό δίαυλο, το SHErgery Talk(s) συνδέει την ελληνική χειρουργική πραγματικότητα με τη διεθνή πρωτοπορία, αναδεικνύοντας τις προοπτικές εξέλιξης πέρα από τα εθνικά σύνορα.

The Practical & Emotional Lab (Κυριακή 29/03): Η θεωρία μετουσιώνεται σε εμπειρία μέσα από 6 πρωτοποριακά Workshops που θα λάβουν χώρα στην Αίθουσα «Νερού» του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και στις εγκαταστάσεις του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο». Από την ενίσχυση της χειρουργικής τεχνικής μέχρι τον σχεδιασμό της ψυχικής ανθεκτικότητας (Resilience Design), τα εργαστήρια υιοθετούν τις αρχές της μη τυπικής μάθησης, προσφέροντας εργαλεία αιχμής και εκπαίδευση σε σύγχρονες δεξιότητες, συντελώντας στη διαμόρφωση της νέας ταυτότητας του επιστήμονα υγείας.

Γιατί το SHErgery Talk(s);

Η διεπιστημονικότητα και η συμπερίληψη είναι ο πυρήνας της σύγχρονης υγείας. Το SHErgery Talk(s) αποτελεί σημείο συνάντησης σε μια κοινή πλατφόρμα mentorship ολόκληρου του πολυδιάστατου οικοσυστήματος της Υγείας: από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητέςΙατρικής, Οδοντιατρικής και Ψυχολογίας, μέχρι υποψήφιους διδάκτορες, ειδικευόμενους ιατρούς, ειδικούς ιατρούς, επαγγελματίες υγείας, ερευνητές και επιστήμονες,προσφέροντας μια διεισδυτική ματιά στις υποδόριες πτυχές, στις προκλήσεις και στα ορόσημα που συνθέτουν τη σύγχρονη, επιδραστική σταδιοδρομία σήμερα. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση προς κάθε μέλος της επιστημονικής κοινότητας που επιλέγει να μην εφησυχάζει στις βεβαιότητες του παρόντος, αλλά τολμά να θρυμματίσει τη «γυάλινη οροφή», διεκδικώντας το δικό του χώρο στο φως της αυριανής χειρουργικής -και μη, κοινότητας.

Στο SHErgery Talk(s), αναζητούμε τη σύγκλιση ανάμεσα στην κλινική ορθότητα και την πνευματική αυτονομία, όπου η γνώση παύει να αποτελεί μηχανιστική αναπαραγωγή και γίνεται προσωπική χειραφέτηση. Η εξέλιξη, άλλωστε, πραγματώνεται μόνο μέσα από την αποκρυστάλλωση ενός οράματος που αποστρέφεται τη στασιμότητα.

Για εμάς, ηγεσία στην επιστήμη δεν είναι η κατάκτηση ενός προορισμού, αλλά η αέναη απόρριψη του συμβιβασμού με το «εφικτό». Σε μια εποχή που αναζητά νέους ορίζοντες, η Χειρουργική του μέλλοντος αναδεικνύεται ως η απόλυτη πράξη ευθύνης απέναντι στο άγνωστο. Δεν είναι μια προδιαγεγραμμένη διαδρομή, αλλά Tabula Rasaπου απαιτεί τη δική μας, χειρόγραφη υπογραφή.

Ελάτε να το γράψουμε μαζί.