ΠΟΥ - ΟΗΕ: 4,9 εκατ. παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν ετησίως

Eπιβραδύνει η πρόοδος δεκαετιών

Παρότι από το 2000 και μετά υπήρξε θεαματική βελτίωση στην μείωση της παιδικής θνησιμότητας, ωστόσο μετά το 2015 η πρόοδος αυτή επιβράδυνε σημαντικά, χάνοντας το 60% της δυναμικής της. Σήμερα, 4,9 εκατ. παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών πεθαίνουν ετησίως, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται 2,3 εκατ. νεογέννητα βρέφη. «Τα παιδιά που ζουν σε περιοχές με εξελισσόμενες συγκρούσεις και ανθρωπιστικές κρίσεις έχουν 3πλάσιο κίνδυνο να πεθάνουν πριν κλείσουν τα 5 έτη ζωής» επισημαίνει ο Dr. Τέντρος Άντχανομ Γιεμπρεγιέσους (Tedros Adhanom Ghebreyesus), γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Οι περισσότεροι από αυτούς τους θανάτους θα μπορούσαν να αποφευχθούν με χαμηλού κόστους παρεμβάσεις και καλύτερη πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη, όπως υπογραμμίζει η επίκουρη καθηγήτρια Λι Λιού (Li Liu), στην Σχολή Δημόσιας Υγείας Bloomberg του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη.

