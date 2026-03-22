Ουγγαρία: Οι τρεις νόμοι κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη

Από τον περιορισμό της νομικής αναγνώρισης φύλου έως την απαγόρευση δημόσιων εκδηλώσεων, η πολιτική της κυβέρνησης Όρμπαν συνεχίζει να προκαλεί διεθνή ανησυχία.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Ουγγαρία έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων - και δικαίως - σχετικά με τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, εξαιτίας μιας σειράς νομοθετικών πρωτοβουλιών που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση τριών βασικών νόμων κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, οι οποίοι έχουν δεχθεί επανειλημμένα την κριτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η αρχή έγινε σχεδόν έξι χρόνια πριν, τον Μάιο του 2020, όταν το ουγγρικό κοινοβούλιο απαγόρευσε σε διεμφυλικά και intersex άτομα να προχωρούν σε νομική αλλαγή φύλου στα επίσημα έγγραφά τους. Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 2021, τέθηκε σε ισχύ νόμος που απαγορεύει την προβολή ή την αναφορά σε θέματα ΛΟΑΤΚΙ+ σε μέσα ενημέρωσης, διαφημίσεις και εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται σε ανηλίκους, με το επιχείρημα της «προστασίας των παιδιών».

Η Ουγγαρία διαγράφει κάθε δικαίωμα της ΛΟΑΚΤΙ+ κοινότητας

Τον Απρίλιο του 2025 ανακοινώθηκε ακόμα μια απόφαση, όταν εγκρίθηκε η συνταγματική τροποποίηση που αναγνωρίζει επισήμως μόνο δύο φύλα, ενώ παράλληλα απαγορεύει τη διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Και οι τρεις νομοθετικές παρεμβάσεις ψηφίστηκαν με ευρεία πλειοψηφία δύο τρίτων από το κυβερνών κόμμα Fidesz, το οποίο διατηρεί ισχυρό έλεγχο στο κοινοβούλιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2023 κατατέθηκε και ένα ακόμη αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο, το οποίο ενθάρρυνε τους πολίτες να αναφέρουν στις αρχές ζευγάρια του ίδιου φύλου που μεγαλώνουν παιδιά. Σαν να λέμε πίσω στον σκοταδισμό. Ευτυχώς, το σχέδιο δεν τέθηκε ποτέ τελικά σε εφαρμογή, καθώς ασκήθηκε βέτο από την πρόεδρο Καταλίν Νόβακ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταδικάσει επανειλημμένα τις συγκεκριμένες νομοθεσίες, προχωρώντας και σε νομικές διαδικασίες κατά της Ουγγαρίας. Παρά τις πιέσεις, η ουγγρική κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να αλλάξει στάση, αντιθέτως χρησιμοποιεί την ευρωπαϊκή κριτική ως επιχείρημα για τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής γραμμής.

Σε μια Ευρώπη που το 2026 εξακολουθεί να δηλώνει προσηλωμένη στις αρχές της ισότητας, της ελευθερίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τέτοιες πρακτικές δεν μπορούν παρά να προκαλούν βαθιά ανησυχία. Οι πολιτικές που περιορίζουν θεμελιώδη δικαιώματα και στοχοποιούν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες δεν συνάδουν με τις αξίες ενός σύγχρονου δημοκρατικού κράτους. Η διαρκής υποβάθμιση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Ουγγαρία αποτελεί ένα ζήτημα που αφορά συνολικά τον ευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο και τα όρια της δημοκρατίας. Κι αν αυτό δεν αλλάξει σήμερα, οι συνέπειες, σε ανθρώπινο επίπεδο, θα είναι τραγικές.