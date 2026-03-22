Όταν οι πόλεις διψούν - Σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή προειδοποίηση;

Η εικόνα μιας πόλης χωρίς νερό παραμένει, για πολλούς, ένα σενάριο ακραίο, σχεδόν κινηματογραφικό.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, τα πιο πρόσφατα δεδομένα από ΟΗΕ, UNICEF και Παγκόσμια Τράπεζα σκιαγραφούν μια κρίση που ήδη εξελίσσεται. Περίπου 2,1–2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή σχεδόν ένας στους τέσσερις παγκοσμίως, δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, ενώ 3,4 δισεκατομμύρια στερούνται βασικών υπηρεσιών υγιεινής.

Παράλληλα, περίπου 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι βιώνουν σοβαρή λειψυδρία τουλάχιστον έναν μήνα κάθε χρόνο, γεγονός που δείχνει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την πρόσβαση, αλλά και τη σταθερότητα της διαθεσιμότητας. Η κρίση αυτή δεν είναι μόνο ανθρωπιστική. Είναι και οικονομική και συστημική. Το νερό αποτελεί βασική υποδομή, επηρεάζοντας τη λειτουργία της υγείας, της ενέργειας, της αγροδιατροφής, της βιομηχανίας και των αστικών οικονομιών.

