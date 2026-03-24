⁣Μητρική θνησιμότητα: Χιλιάδες γυναίκες στην Αφρική πεθαίνουν από σήψη λόγω έλλειψης καθαρού νερού

Έρευνα αποκαλύπτει ότι οι μητέρες στην υποσαχάρια Αφρική έχουν έως και 150 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από λοιμώξεις σε σύγκριση με την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Η πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής παραμένει ζήτημα ζωής και θανάτου για εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως. Στην υποσαχάρια Αφρική, ο τοκετός – μια στιγμή που θα έπρεπε να είναι γεμάτη χαρά και συγκίνηση – συχνά μετατρέπεται σε επικίνδυνη δοκιμασία, εξαιτίας ελλείψεων σε υποδομές και υγειονομική φροντίδα. Όχι, δεν πρόκειται για «μία ακόμα είδηση του διαδικτύου», αλλά για μια πραγματικότητα με θύματα αμέτρητες γυναίκες που «χάνονται» πριν καν προλάβουν να δουν το μωρό τους να γελάει.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της WaterAid, οι γυναίκες στην υποσαχάρια Αφρική είναι σχεδόν 150 φορές πιο πιθανό να χάσουν τη ζωή τους από σήψη σε σχέση με μητέρες στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Η σήψη, μια σοβαρή λοίμωξη που μπορεί να εξελιχθεί ραγδαία, αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες μητρικής θνησιμότητας στην περιοχή.

Υπολογίζεται ότι μία στις εννέα μητέρες αναπτύσσει σήψη μετά τον τοκετό, ενώ περίπου 13.000 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από τη συγκεκριμένη αιτία. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 36 θανάτους την ημέρα - αριθμός που αφενός σοκάρει και αφετέρου υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι τραγικές συνθήκες που οδηγούν στον θάνατο

Η έλλειψη καθαρού νερού και οι ανεπαρκείς συνθήκες υγιεινής στις αίθουσες τοκετού συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες που εντείνουν το πρόβλημα. Σε πολλές περιπτώσεις, γυναίκες αναγκάζονται να γεννήσουν σε χώρους που δεν πληρούν ούτε τα στοιχειώδη πρότυπα καθαριότητας.

Αναφορές καταγράφουν περιστατικά, όπου οι μητέρες γεννούν σε δωμάτια με εμφανή ίχνη αίματος, ενώ μετά τον τοκετό καλούνται να περπατήσουν μέχρι μη ασφαλείς πηγές νερού για να καθαριστούν. Την ίδια στιγμή, οι μαίες συχνά εργάζονται χωρίς επαρκή ή αποστειρωμένο εξοπλισμό, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο λοιμώξεων.

Ειδικοί τονίζουν, ότι πολλοί από αυτούς τους θανάτους θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με βασικά μέτρα υγιεινής, όπως η πρόσβαση σε καθαρό νερό και η σωστή απολύμανση. Όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι ανθρωπιστικών οργανώσεων, καμία γυναίκα δεν θα έπρεπε να κινδυνεύει να χάσει τη ζωή της κατά τον τοκετό λόγω συνθηκών που μπορούν να βελτιωθούν. Για την ακρίβεια, αν τηρηθούν τα δέοντα.

Το 2026, η ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές υγείας και σε καθαρό νερό στην υποσαχάρια Αφρική παραμένει επιτακτική, προκειμένου να μειωθεί η μητρική θνησιμότητα και να διασφαλιστεί, ότι ο τοκετός δεν θα αποτελεί πλέον απειλή, αλλά μια ασφαλή και ανθρώπινη εμπειρία - όπως ακριβώς συμβαίνει και στον Δυτικό κόσμο. Το διεθνές σύστημα υγείας καλείται να δράσει, ώστε να μην συνεχίσουν χιλιάδες γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους από αιτίες που στις ημέρες μας μπορούν να προληφθούν με μεγάλη ευκολία. Τόσο απλά.

