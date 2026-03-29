Γιατί το 1923 δεν γεννήθηκε κανένας Έλληνας για 13 ημέρες; Η απίστευτη ιστορία

Το 1923 η Ελλάδα άλλαξε το ημερολόγιο της με αποτέλεσμα να «χαθούν» 13 ημέρες. Πώς η διαφορά ανάμεσα στα ημερολόγια επηρεάζει και το Πάσχα Ορθόδοξων και Καθολικών.

Πριν από 100 και πλέον χρόνια, η Ελλάδα κοιμήθηκε το βράδυ της 16ης Φεβρουαρίου και ξύπνησε την... 1η Μαρτίου! Δεν πρόκειται για κάποιο σενάριο μεταφοράς στον χρόνο, αλλά για ένα πραγματικό γεγονός που συνέβη στη χώρα μας το 1923 και «χάθηκαν» από το ημερολόγιο 13 ολόκληρες ημέρες. Πρόκειται για τη μετάβαση από το (παλιό) Ιουλιανό ημερολόγιο, στο νέο, το Γρηγοριανό που χρησιμοποιούμε ως σήμερα.

Αντί, λοιπόν, να ξημερώσει 17 Φεβρουαρίου, ξημέρωσε 1 Μαρτίου, σε μία ιστορική μετάβαση για την Ελλάδα που ακολούθησε το ημερολόγιο που χρησιμοποιούσαν οι δυτικές χώρες. Έστω και τυπικά, σε αυτό το διάστημα δεν καταγράφηκε καμία γέννηση στην Ελλάδα. Λίγο αργότερα θα εναρμονίζονταν με το νέο ημερολόγιο και οι εκκλησιαστικές εορτές. Όλες, πλην του Πάσχα.

