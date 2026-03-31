Κάτι παράξενο συνέβη στο χωριό που καθιέρωσε τη μαθητική ζωή χωρίς κινητά

Ζωή χωρίς κινητό τηλέφωνο: Σε αυτή την κωμόπολη της Ιρλανδίας, οι μαθητές έκλεισαν τα κινητά τους οριστικά.

Στην ταινία "Pleasantville", άνθρωποι από τη δική μας, έγχρωμη ζωή, δραπετεύουν σε ένα σύμπαν ασπρόμαυρης ζωής, που μοιάζει εκτός χρόνου, εκτός πραγματικότητας. Κάπως έτσι δείχνει και το ενδεχόμενο να ζήσουμε ξανά μια ζωή χωρίς έξυπνες ψηφιακές συσκευές, χωρίς κινητά τηλέφωνα και κάθε κουδούνισμα οθόνης να μας ξαφνιάζει, όπως τον χαρακτήρα του Τόμπι Μαγκουάιρ η ασπρόμαυρη ζωή.

Η ζωή στην παραθαλάσσια ιρλανδική πόλη Greystones, εκεί όπου γονείς, δάσκαλοι και τοπικοί φορείς ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν την πρόωρη έκθεση των παιδιών στα smartphones, θυμίζει το "Pleasantville", αλλά τίποτα δεν είναι ασπρόμαυρο. Αντίθετα, οι εικόνες είναι ζωηρές, τα μάτια των παιδιών κοιτάνε σε παιχνίδια, κατασκευές, στα μάτια άλλων φίλων τους από το σχολείο. Μέσω της πρωτοβουλίας "It Takes a Village", έχουν μάθει να περνούν κάθε τους μέρα χωρίς έξυπνες συσκευές.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr