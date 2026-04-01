Γιατί εμφανίστηκαν ξανά τα κίτρινα καπάκια στην Coca Cola - Ποιος ο συμβολισμός τους

Δεν είναι ούτε για την αισθητική, ούτε για το marketing. Τι σηματοδοτούν τα κίτρινα καπάκια στα μπουκάλια της coca cola.

Κάνοντας μια βόλτα στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια με τα κουτάκια coca - cola, ίσως παρατηρήσουμε ότι κάποιες έχουν κίτρινα καπάκια. Όχι, δεν ξέμειναν από κόκκινα, ούτε το εικαστικό, είναι η μόνη διαφορά από την κλασική συσκευασία.

Μια μικρή λεπτομέρεια στην αισθητική του μπουκαλιού σημαίνει πολλά περισσότερα. Σηματοδοτεί την εβραϊκή γιορτή, το Πάσχα ή αλλιώς Πεσάχ, το οποίο λαμβάνει χώρα φέτος από το βράδυ της Τετάρτης, 1 Απριλίου, έως την επόμενη Πέμπτη, 9 Απριλίου.

Όσοι γιορτάζουν το Πάσχα παραδοσιακά απέχουν από την κατανάλωση τροφών που παρασκευάζονται από κριθάρι, σίκαλη, σιτάρι, βρώμη ή όλυρα. Οι Εβραίοι της Ανατολικής Ευρώπης, καταγωγής Ασκενάζι, που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του εβραϊκού πληθυσμού, προχωρούν ένα βήμα παραπέρα αποφεύγοντας επίσης τα όσπρια και το καλαμπόκι.

