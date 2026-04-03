Όταν η ανθρωπότητα είδε τον εαυτό της στο διάστημα - Η ιστορική φωτογραφία του 1968

Ήταν μια παραμονή Χριστουγέννων το μακρινό 1968 όταν μια φωτογραφία από το διάστημα θα άλλαζε το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας.

Συνήθως όλα ξεκινάνε κοιτώντας προς τον βραδινό ουρανό. Δεν είναι απλώς κάτι μαγικό αυτό που μας συναρπάζει. Η λάμψη των αστεριών που «δένει» με το σκοτάδι. Υπάρχει κάτι άλλο, ενδεχομένως πιο βαθύ. Η απεραντοσύνη του κόσμου που μας περιβάλλει. Η αίσθηση του να νιώθουμε μικροί, πάνω σε έναν βράχο που περιφέρεται μέσα στο χάος του γαλαξία και του διαστήματος. Κι ενώ αυτή η αίσθηση μπορεί να προκαλέσει και τρόμο, δεν είναι απαραίτητο να σταθούμε εκεί. Ήταν το 1968 όταν μια φωτογραφία από το διάστημα μας έκανε να δούμε τον εαυτό μας, την ανθρωπότητα και τον πλανήτη μας, από εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά.

«Η ανατολή της Γης»

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν υπήρχαν φωτογραφίες του πλανήτη. Η επιστημονική προσπάθεια είχε συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να γνωρίζουμε τουλάχιστον τα βασικά για το πώς μοιάζει η Γη. Έλειπε όμως η εικόνα. Και αυτή θα εμφανιζόταν στην Ιστορία μια παραμονή Χριστουγέννων του 1968.

