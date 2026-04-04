Κι όμως η ονομασία "Θησείο" προέκυψε από ιστορικό λάθος

Γιατί ενώ φαινομενικά το Θησείο δεν έχει κάποια σύνδεση με τον Θησέα ονομάστηκε έτσι; Πίσω από την ονομασία βρίσκεται μια παρερμηνεία.

Το Θησείο αποτελεί μία από τις πιο γραφικές συνοικίες στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας,. Στους πρόποδες της Ακρόπολης, δίπλα στην Αρχαία Αγορά, οι δρόμοι του είναι από τους πιο πολυπερπατημένους ιδιαίτερα από τουρίστες.

Έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός ενώ η ιστορία του κρατά από τα αρχαία χρόνια μιας και πάντα ανήκε στο κέντρο της αρχαίας πόλης της Αθήνας. Εκείνο, ωστόσο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι πώς ακριβώς πήρε το όνομά της η περιοχή μιας και θεωρητικά τίποτα δεν τη συνδέει με τον Θησεά. Αυτό που θα δούμε στη συνέχεια, πώς μια λάθος εκτίμηση βάφτισε μια ολόκληρη συνοικία.

Πώς πήρε το όνομά του το Θησείο

Στην κορυφή του λόφου του Αγοραίου Κολωνού, που οριοθετεί την Αρχαία Αγορά των Αθηνών στη δυτική πλευρά, βρίσκεται ο ναός του Ηφαίστου. Ο συγκεκριμένος ναός είναι ευρύτερα γνωστός ως «Θησείο».

