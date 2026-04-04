Με ανατιμήσεις και μπαράζ ελέγχων στην αγορά το φετινό Πάσχα

Πάσχα με ακρίβεια, μέτρα και μπαράζ ελέγχων στη σκιά του πολέμου

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων κινούνται τα ελληνικά νοικοκυριά, με την κρίση στη Μέση Ανατολή να συντηρεί ένα ισχυρό πέπλο αβεβαιότητας σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και να ενισχύει τους φόβους για νέο γύρο ανατιμήσεων σε τρόφιμα και επιμέρους βασικά αγαθά, ενόψει του Πάσχα.

Με τον πόλεμο στον Περσικό να μετρά ήδη 35 ημέρες, το εφετινό Πάσχα αναμένεται να είναι ιδιαίτερο για τους Έλληνες καταναλωτές. Τα νοικοκυριά καλούνται να περάσουν τις γιορτινές ημέρες στη σκιά της ακρίβειας, η οποία μοιάζει πλέον δυσβάστακτη μετά την αδιαμφισβήτητη άνοδο του κόστους ζωής τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα κι ενώ η κυβέρνηση έχει λάβει ήδη δύο γύρους έκτακτων μέτρων για τη στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.