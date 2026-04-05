1 στους 3 συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό από streaming πλατφόρμες ακόμα και μετά τον χωρισμό, σύμφωνα με έρευνα

Συγκεκριμένα, μέχρι ο κωδικός να αλλάξει, θα συνεχίσει να βλέπει Netflix από τον ίδιο λογαριασμό

Είναι δεδομένο πως πολλά ζευγάρια μοιράζονται τον ίδιο κωδικό πρόσβασης στις streaming πλατφόρμες. Το ζήτημα είναι τι γίνεται μετά τον χωρισμό. Σε αυτό το ερώτημα έρχεται να απαντήσει η έρευνα της εφαρμογής γνωριμιών Hily, η οποία ρώτησε 4.500 νέους ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις συνδρομές streaming και την κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης στις σχέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, το 65% των Gen Z και Millennial που μοιράζονταν λογαριασμό streaming με τον σύντροφό τους, συνεχίζουν να τον χρησιμοποιούν ακόμα και μετά τον χωρισμό. Μάλιστα, περίπου το 26% παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό ενός πρώην ακόμα και πάνω από ένα χρόνο μετά το τέλος της σχέσης. Για μερικούς, όσο ο λογαριασμός λειτουργεί, θα συνεχίσουν να παρακολουθούν.

Επιπλέον, 1 στους 4 Αμερικανούς θεωρεί ηθικό να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό ενός πρώην αν ο κωδικός δεν έχει αλλάξει. Για μερικούς, η συνεχής πρόσβαση μοιάζει με σιωπηρή άδεια, ενώ για άλλους είναι ένα «προνόμιο» που θα έπρεπε να τελειώνει μαζί με τη σχέση.

Η έρευνα έδειξε επίσης πως για πολλούς, η κοινή χρήση κωδικού αποτελεί μια ευκαιρία να μοιραστεί το κόστος. Ανάμεσα σε αυτούς που θα μοιράζονταν λογαριασμό με σύντροφο, το 42% δηλώνει ότι θα περίμενε να συμβάλλει και ο άλλος στα έξοδα. Η κοινή χρήση κωδικού μπορεί να δείχνει εμπιστοσύνη και το 64% των Αμερικανών δηλώνει ότι έχει μοιραστεί τον κωδικό του με τον σύντροφό του. Στην πραγματικότητα, η ανταλλαγή κωδικών έχει σχεδόν γίνει «ορόσημο σχέσης».

Η έρευνα αυτή έρχεται σε μία φάση που οι streaming πλατφόρμες έχουν υιοθετήσει μια πιο αυστηρή πολιτική σχετικά με την κοινή χρήση λογαριασμών. Όπως γράφει και το USA Today, το 2023, για παράδειγμα, το Netflix περιόρισε τη χρήση λογαριασμού μόνο σε ένα νοικοκυριό, με συσκευές συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο, ενώ για χρήση εκτός νοικοκυριού απαιτείται πρόσθετη χρέωση ανά μέλος - κάτι που από φέτος εφαρμόζει και το HBO Max.

Φυσικά, όποιος δεν θέλει να μοιράζεται τον λογαριασμό, μπορεί να αλλάξει κωδικούς, να αποσυνδεθεί από όλες τις συσκευές και, αν το επιθυμεί, να διαγράψει το προφίλ του πρώην.