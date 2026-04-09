Social media και ανήλικοι: Τα νέα όρια της Ελλάδας, η ευρωπαϊκή συζήτηση και τα παραδείγματα άλλων χωρών

Με μια φράση που δεν πέρασε απαρατήρητη -το «six seven» στο TikTok- ο πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει ένα μήνυμα σε ένα κοινό που γνωρίζει καλά τη γλώσσα των social media, αλλά και να ανοίξει τη συζήτηση για τα όριά τους.

Λίγες ώρες αργότερα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, επιχειρώντας να τοποθετήσει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής συζήτησης.

Στον πυρήνα του νέου νομοσχεδίου θα βρίσκεται η απαγόρευση χρήσης social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να καλούνται να εφαρμόσουν μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας και να αποτρέπουν τη δημιουργία λογαριασμών στα άτομα της προαναφερθείσας ηλικίας. Το σχέδιο συνοδεύεται από τρίμηνη δημόσια διαβούλευση και στόχο να αποκτήσει νομοθετική μορφή έως το καλοκαίρι του 2026 και να τεθεί σε εφαρμογή από το 2027.

