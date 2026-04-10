Η πιο ζόρικη γειτονιά της Αθήνας του 19ου αιώνα τώρα έχει μόνο τουρίστες

Μια από τις πιο ιστορικές γειτονιές της Αθήνας που κάποτε ήταν στέκι για λίγους έχει γίνει τώρα το επίκεντρο της τουριστικής δραστηριότητας.

γειτονιά του Ψυρρή είναι σαν ένα μικρό ψηφιδωτό και ταυτόχρονα είναι το σημείο που δίνει...τον ρυθμό στη ζωή της Αθήνας. Με το πέρασμα των χρόνων, το τοπίο έχει αλλάξει αρκετά. Η γειτονιά που κάποτε ήταν το επίκεντρο των κουτσαβάκηδων, των...αρσενικών παλιάς κοπής και όχι μόνο, έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες η ατμομηχανή της τουριστικής δραστηριότητας της πρωτεύουσας.

Ποιοι ήταν οι περίφημοι κουτσαβάκηδες

Πριν τους τεντιμπόηδες, υπήρχαν οι κουτσαβάκηδες. Αυτή η ιδιαίτερη ομάδα ανθρώπων που συνήθως βάδιζαν με το ένα πόδι λίγο πιο αργά, είχαν στον ένα ώμο ριγμένο πανωφόρι και κοιτούσαν κοφτά γυρνώντας το κεφάλι τους, σύχναζαν κυρίως στη γειτονιά του Ψυρρή. Το όνομά τους, σύμφωνα με κάποιες φήμες, είναι σύνθετο και προέρχεται από το «κουτσά» και «βαίνω» εξαιτίας του τρόπου που περπατούσαν. Επίσης, σύμφωνα με την εκδοχή του συγγραφέα Επαμεινώνδα Στασινόπουλου, το όνομα προήλθε από έναν δεκανέα του ιππικού την περίοδο του Όθωνα, τον Δημήτριο Κουτσαβάκη, ο οποίος ήταν οξύθυμος και αρκετά καβγατζής.

