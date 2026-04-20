F1: Έγραψε ιστορία η Ντοριάν Πιν – Οδήγησε μονοθέσιο της Mercedes

Μία ιστορική στιγμή για τη Formula 1, καθώς η Ντοριάν Πιν έγινε η πρώτη γυναίκα οδηγός που βρέθηκε πίσω από τιμόνι μονοθεσίου της Mercedes-AMG.

Ένα σημαντικό βήμα προς την κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού πραγματοποίησε η Ντοριάν Πιν, η οποία οδήγησε για πρώτη φορά μονοθέσιο Formula 1. Η νεαρή Γαλλίδα οδηγός βρέθηκε πίσω από το τιμόνι της W12 του 2021 στο πλαίσιο δοκιμών εξέλιξης με τη Mercedes-AMG.

Η πρωταθλήτρια του F1 Academy για το 2025 έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικά δείγματα προόδου και αυτό το αναγνώρισε η γερμανική ομάδα. Έτσι, της έδωσε μια μοναδική ευκαιρία να γίνει η πρώτη γυναίκα οδηγός που οδήγησε μονοθέσιό της.

