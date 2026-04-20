Αυτό που κάνει ο Moby μετά από μια επιτυχημένη συναυλία λίγοι το αντέχουν
JTeam
20 Απριλίου 2026
Σήμερα μάθαμε ότι ο 61χρονος Moby, γνωστός και ως «Ο Βασιλιάς της 90s techno» θα μοιράσει τα κέρδη από την εμφάνιση του στο Coachella Festival, αυτήν που έγινε η αφορμή για να επιβεβαιώσουμε ξανά πόσο σπουδαίος performer και δημιουργός είναι, σε τέσσερις φιλοζωικές οργανώσεις. Είναι το 100% των κερδών, δηλαδή δεν θα αποκτήσει περισσότερα χρήματα από μια εμφάνιση - υπερπαραγωγή που λάτρεψαν όλοι όσοι αγαπούν την ηλεκτρονική ποπ μουσική.
Είναι οι εξής:
- Physicians Committee for Responsible Medicine
- Mercy For Animals
- The Humane League
- Direct Action Everywhere
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Moby δωρίζει τα κέρδη από μια δουλειά του σ' εκείνους που μάχονται ώστε τα ζώα να έχουν μια καλύτερη ζωή και να μην πέφτουν θύματα βασανισμού από κακόβουλα ανθρώπινα όντα.
