Αυτό που κάνει ο Moby μετά από μια επιτυχημένη συναυλία λίγοι το αντέχουν

«Τόσοι πολλοί άνθρωποι υπάρχουν σε ένα παράδοξο όπου αγαπούν τα ζώα, αλλά ταυτόχρονα τα τρώνε» - ο Moby ευτυχώς δεν είναι ένας από αυτούς.

Σήμερα μάθαμε ότι ο 61χρονος Moby, γνωστός και ως «Ο Βασιλιάς της 90s techno» θα μοιράσει τα κέρδη από την εμφάνιση του στο Coachella Festival, αυτήν που έγινε η αφορμή για να επιβεβαιώσουμε ξανά πόσο σπουδαίος performer και δημιουργός είναι, σε τέσσερις φιλοζωικές οργανώσεις. Είναι το 100% των κερδών, δηλαδή δεν θα αποκτήσει περισσότερα χρήματα από μια εμφάνιση - υπερπαραγωγή που λάτρεψαν όλοι όσοι αγαπούν την ηλεκτρονική ποπ μουσική.

Είναι οι εξής:

Physicians Committee for Responsible Medicine

Mercy For Animals

The Humane League

Direct Action Everywhere

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Moby δωρίζει τα κέρδη από μια δουλειά του σ' εκείνους που μάχονται ώστε τα ζώα να έχουν μια καλύτερη ζωή και να μην πέφτουν θύματα βασανισμού από κακόβουλα ανθρώπινα όντα.

