Οι αεροπορικές εταιρείες που ακυρώνουν πτήσεις και βάζουν χρεώσεις εξαιτίας της κρίσης στα καύσιμα

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν εκτοξευτεί λόγω της παγκόσμιας έλλειψης που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το κόστος των καυσίμων αεροσκαφών έχει εκτοξευτεί λόγω του παρατεταμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή και η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία αντιμετωπίζει τριγμούς με πτήσεις να ακυρώνονται και επιπλέον χρεώσεις να δημιουργούν πονοκέφαλο στις εταιρείες και τους ταξιδιώτες.

Το κόστος έχει εκτοξευθεί από περίπου 85–90 δολάρια το βαρέλι σε ένα ανησυχητικό εύρος 150–200 δολαρίων το βαρέλι τις τελευταίες εβδομάδες.

Αυτό αποτελεί σημαντικό οικονομικό πλήγμα για τις αεροπορικές εταιρείες, όπου τα καύσιμα μπορούν να αντιπροσωπεύουν έως και το ένα τέταρτο των λειτουργικών εξόδων. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες αναγκάζονται να αυξήσουν τις τιμές ναύλων και να αναθεωρήσουν τις οικονομικές τους προβλέψεις.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr