Ηνωμένο Βασίλειο: Οι αυτοκτονίες ξεπερνούν τις ανθρωποκτονίες για τρίτη χρονιά - Τι γίνεται με τους νέους

Η πρώτη καταγεγραμμένη αυτοκτονία εφήβου που συνδέεται με ενδοοικογενειακή βία - Στο μικροσκόπιο περιεχόμενα πορνογραφίας και «τοξικοί» influencers

Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα από τα πιο σκοτεινά και υποτιμημένα κοινωνικά φαινόμενα της σύγχρονης εποχής. Πίσω από κλειστές πόρτες, χιλιάδες άνθρωποι - κυρίως γυναίκες, αλλά και ολοένα περισσότεροι έφηβοι - βιώνουν κακοποίηση που συχνά δεν καταγράφεται ή δεν αναγνωρίζεται έγκαιρα. Τα πρόσφατα στοιχεία από την Αγγλία και την Ουαλία φέρνουν στο φως μια ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη: τη σύνδεση της ενδοοικογενειακής βίας με την αυτοκτονία, ακόμη και σε πολύ νεαρές ηλικίες. Για πρώτη φορά καταγράφηκε περίπτωση έφηβης που φέρεται να οδηγήθηκε στην αυτοκτονία εξαιτίας ενδοοικογενειακής βίας στο Ηνωμένο Βασίλειο - γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις αρχές.

Σύμφωνα με στοιχεία του Domestic Homicide Project, οι αυτοκτονίες που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία ξεπερνούν τις ανθρωποκτονίες για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Μόνο κατά το τελευταίο έτος καταγράφηκαν 347 θάνατοι: 150 αυτοκτονίες, 125 ανθρωποκτονίες και δεκάδες άλλες περιπτώσεις που βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση.

Σε βάθος πενταετίας, τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια σταθερά ανησυχητική εικόνα: τα θύματα είναι κυρίως γυναίκες (73%), ενώ οι δράστες είναι ως επί το πλείστον άνδρες (79%). Συνολικά, σημειώθηκαν 1.452 θάνατοι, εκ των οποίων 553 ήταν αυτοκτονίες λόγω κακοποίησης και 641 ανθρωποκτονίες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στο 88% των αυτοκτονιών υπήρχε ήδη γνωστό ιστορικό κακοποίησης στις αρχές πριν από τον θάνατο του θύματος.

Η Louisa Rolfe, επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, επισημαίνει ότι η ταχύτερη αύξηση των περιστατικών καταγράφεται στις ηλικίες 16 έως 19 ετών. Υποστηρίζει, επίσης, ότι η επιρροή της διαδικτυακής πορνογραφίας και συγκεκριμένων ψηφιακών προσωπικοτήτων που προβάλλουν τοξικά πρότυπα ενισχύει τις επικίνδυνες αντιλήψεις για τις σχέσεις. Όπως αναφέρει, οι νεότεροι άνδρες τείνουν να υιοθετούν βίαιες συμπεριφορές που προβάλλονται σε πορνογραφικό περιεχόμενο, ενώ η παρουσία «τοξικών» influencers συμβάλλει στην κανονικοποίηση της κακοποίησης και στην ενίσχυση ιδεών περί ανδρικής ανωτερότητας.

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για μια κλιμακούμενη κρίση μεταξύ των εφήβων, επισημαίνοντας την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για καλύτερη εκπαίδευση των νέων σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτύου. Μάλιστα, τονίζουν ότι οι αυτοκτονίες που σχετίζονται με κακοποίηση ενδέχεται να είναι πολύ περισσότερες από όσες καταγράφονται επισήμως. Σε τοπική μελέτη στην περιοχή του Κεντ, περίπου το ένα τρίτο των ύποπτων αυτοκτονιών συνδέθηκε με ενδοοικογενειακή βία. Αν το ποσοστό αυτό αντικατοπτρίζει την εθνική εικόνα, τότε έως και 1.500 άνθρωποι ετησίως ενδέχεται να οδηγούνται στην αυτοκτονία λόγω κακοποίησης - αριθμός πολλαπλάσιος από τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη να αναγνωριστεί νομικά ως ξεχωριστό αδίκημα, η πρόκληση αυτοκτονίας λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ώστε να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση τόσο των ενόρκων όσο και της κοινωνίας. Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι δράστες συχνά χειραγωγούν το περιβάλλον του θύματος, υπονομεύοντας την αξιοπιστία του απέναντι στην οικογένεια, τους φίλους και την αστυνομία. Έτσι, η απονομή δικαιοσύνης καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά όταν το ίδιο το θύμα δεν μπορεί να καταθέσει.

Τα δεδομένα αυτά δεν αφήνουν περιθώρια αδιαφορίας. Η αύξηση των αυτοκτονιών που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση δράση, καλύτερη πρόληψη και ουσιαστική εκπαίδευση - ιδιαίτερα στους νέους.