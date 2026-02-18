Ηνωμένο Βασίλειο: Νέα έρευνα συνδέει την ενδοοικογενειακή βία με τις αυξανόμενες αυτοκτονίες γυναικών

Περίπου 1,500 θύματα ενδοοικογενειακής κακοποίησης αφαιρούν τη ζωή τους κάθε χρόνο

Νέες έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκαλύπτουν πως η ενδοοικογενειακή κακοποίηση των γυναικών συνδέεται άμεσα με τα περιστατικά των γυναικείων αυτοκτονιών. Ωστόσο, όπως γράφει ο Guardian, οι υποθέσεις των γυναικών που οδηγούνται στην αυτοκτονία λόγω των κακοποιητικών συντρόφων τους, δεν αντιμετωπίζονται με την δέουσα προσοχή και δεν ερευνώνται σε βάθος από την αστυνομία, κάτι που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν ως «εθνικό σκάνδαλο».

Μάλιστα, αυτό συμβαίνει την ώρα που οι αυτοκτονίες, οι οποίες συνδέονται με την ενδοοικογενειακή βία, αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό, σε σημείο που μια γυναίκα σε κακοποιητική σχέση είναι πιθανότερο να αφαιρέσει τη ζωή της, παρά να δολοφονηθεί από τον κακοποιητή της. Σύμφωνα με πληροφορίες του Domestic Homicide Project, ενός προγράμματος του Εθνικού Συμβουλίου των Αρχηγών της Αστυνομίας του Ηνωμένου Βασιλείου, το 2024 καταγράφηκαν 98 ύποπτες αυτοκτονίες που συνδέονταν με περιστατικά ενδοοικογενειακής κακοποίησης, ενώ ο αριθμός των γυναικοκτονιών από σύντροφο ανερχόταν στις 80. Παρ’ όλα αυτά, η πραγματική έκταση του φαινομένου παραμένει άγνωστη, καθώς τα επίσημα στατιστικά στοιχεία αντανακλούν μόλις το 6,5% του πραγματικού αριθμού των περιστατικών.

Το 1/3 των αυτοκτονιών συνδέεται με την ενδοοικογενειακή βία

Όπως προκύπτει από στοιχεία της επίσημης έρευνας του Πανεπιστημίου του Κεντ, περίπου το ένα τρίτο των αυτοκτονιών στην περιοχή, συνδεόταν με περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Αν λάβουμε υπόψη ότι οι έρευνες του Πανεπιστημίου του Κεντ αντανακλούν την πραγματικότητα της αγγλικής κοινωνίας, τότε περίπου 1,500 θύματα ενδοοικογενειακής κακοποίησης αφαιρούν τη ζωή τους κάθε χρόνο- 15 φορές περισσότερα θύματα από ό,τι υπολογίζονταν μέχρι πρότινος.

Συγχρόνως, φαίνεται ότι και το δικαστικό σύστημα αποτυγχάνει να βρει λύση στο πρόβλημα. Σε πολλές περιπτώσεις αυτοκτονιών που συνδέονται με ενδοοικογενειακή κακοποίηση, οι εισαγγελικές αρχές δεν προχωρούν σε διώξεις, θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να θεωρηθούν οι αυτοκτονίες αδικήματα. Σύμφωνα με νομικούς συμβούλους, οι ιατροδικαστές πιθανώς σπεύδουν να χαρακτηρίσουν τους θανάτους των γυναικών ως αυτοκτονίες, χωρίς να διερευνήσουν αν θα μπορούσαν τα περιστατικά αυτά να οφείλονται στην κακοποιητική συμπεριφορά κοντινών προσώπων των θυμάτων. Μάλιστα, οι οικογένειες των θυμάτων καταγγέλουν ότι οι αστυνομικές αρχές συνήθως εγκαταλείπουν τις έρευνες για ενδοοικογενειακή βία, μετά τον θάνατο των θυμάτων. Η έκταση του προβλήματος επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι στη νομική ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου έχει καταγραφεί μονάχα ένα περιστατικό καταδίκης για ανθρωποκτονία, όταν μια γυναίκα αυτοκτόνησε μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακής κακοποίησης.

Γίνεται κατανοητό ότι το σύστημα αποτυγχάνει να αποδώσει ευθύνες και να προστατεύσει τα θύματα και τις οικογένειές τους. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι είναι απαραίτητος ένας ακριβέστερος τρόπος καταγραφής των γυναικείων αυτοκτονιών και ένας πιο συστηματικός τρόπος αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας. Στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να συνδέουν την ενδοοικογενειακή βία με τα περιστατικά αυτοκτονιών γυναικών. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι πραγματοποιούνται περίπου 45 συλλήψεις για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καθημερινά όπως αναφέρει το Euronews, ενώ αναφορικά με το ErtNews, τους πρώτους δέκα μήνες του 2025 η αστυνομία χειρίστηκε περισσότερες από 19.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.