Τις τελευταίες μέρες το όνομα του Λέσλι Γουέξνερ, του μεγιστάνα της Victoria's Secret, έχει έρθει στο προσκήνιο. Ο λόγος; Κατονομάζεται ως συνεργός του Τζέφρι Έπσταϊν σε έγγραφο του FBI από το 2019. Στις 18 Φεβρουαρίου, λοιπόν, σήμερα δηλαδή, η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ θα ανακρίνει τον δισεκατομμυριούχο σχετικά με τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Έπσταϊν.

Ο Λέσλι Γουέξνερ, ο οποίος πλήρωνε τον Έπσταϊν για να τον βοηθά να διαχειρίζεται τα χρήματά του και ήταν ο συνονόματος του Ιατρικού Κέντρου Γουέξνερ του Πανεπιστημίου του Οχάιο, εκτός από το ότι αναγνωρίστηκε ως συνεργός του καταδικασμένου παιδεραστή σε έγγραφο του FBI του 2019, αναφέρεται και ως ο «καλύτερος φίλος» του. Όπως διαβάζουμε στο Forbes, στο συγκεκριμένο έγγραφο το όνομα του Γουέξνερ ήταν μαζί με τη Λέσλι Γκροφ, τη Γκισλέιν Μάξγουελ, τον Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, την Καρίνα Σούλιακ και τέσσερις άλλους, των οποίων τα ονόματα παρέμειναν κρυμμένα. Το έγγραφο φαίνεται να συνδέεται με τις κατηγορίες για σεξουαλική εμπορία παιδιών εναντίον του Έπσταϊν και ενδεχομένως με την έρευνα για τον θάνατό του.

Στο ίδιο άρθρο, σημειώνεται ότι ο Βοηθός Εισαγγελέας των ΗΠΑ είπε στον νομικό σύμβουλο του Λέσλι Γουέξνερ ότι «δεν ήταν ούτε συνεργός ούτε στόχος από καμία άποψη», σύμφωνα με εκπρόσωπο του Γουέξνερ, αφού ο ίδιος παρείχε πληροφορίες για το ιστορικό του Έπσταϊν. Ο μεγιστάνας, να προσθέσουμε, ισχυρίζεται ότι διέκοψε τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν το 2008 και αρνείται οποιαδήποτε γνώση των αδικημάτων του.

Το όνομα του Γουέξνερ εμφανίζεται πλέον περισσότερες από 1.300 φορές στη Βιβλιοθήκη Έπσταϊν του Υπουργείου Δικαιοσύνης, συχνά σε email, συνεντεύξεις και αγωγές που χρονολογούνται πολύ μετά το 2008. Όπως αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τους New York Times, τα νεότερα αρχεία δείχνουν ένα αχρονολόγητο προσχέδιο μιας επιστολής προς τον «Les» (Λέσλι) από τον Έπσταϊν: «Ποτέ, ούτε μία φορά, δεν έκανα τίποτα, εκτός από το να προστατεύσω τα συμφέροντά σας. Σας χρωστάω ένα μεγάλο χρέος, όπως ειλικρινά οφείλετε και εσείς σε εμένα... Εσείς και εγώ είχαμε συμμορίες για πάνω από 15 χρόνια».

Ο Γουέξνερ είναι γνωστός ως η κύρια πηγή για τα χρήματα και την εξουσία του Έπσταϊν. Σε ένα δημοσιευμένο αντίγραφο του 2020, ο πρώην εργολάβος πληροφορικής του Έπσταϊν είπε σε πράκτορες του FBI ότι «ο Λες Γουέξνερ ήταν πάντα ο νούμερο 1 αριθμός ταχείας κλήσης σε όλα τα τηλέφωνα του Έπσταϊν». Ένας εκπρόσωπος του Γουέξνερ αρνήθηκε να σχολιάσει αυτόν τον ισχυρισμό.

