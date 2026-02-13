«Ήταν η πρώτη που γιόρτασε την αποφυλάκισή μου με τις δύο κόρες της. Με επισκέφθηκε με έναν αστυνομικό να κάθεται στο γραφείο μου. Ζήτησε βοήθεια για τις φιλανθρωπικές της δραστηριότητες»

Νέα emails που δημοσιεύτηκαν από τα αρχεία του Έπσταϊν αποκαλύπτουν κάτι βαθιά ανησυχητικό: Λίγες μόνο ημέρες μετά την αποφυλάκιση του Τζέφρι Έπσταϊν από τη φυλακή, για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων, η Σάρα Φέργκιουσον τον επισκέφθηκε και πήρε μαζί της τη Βεατρίκη και την Ευγενία. Η πρώην δούκισσα του Γιορκ περίμενε λιγότερο από μία εβδομάδα για να δει τον παιδεραστή Έπσταϊν, ο οποίος βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά από 12 μήνες φυλάκισης στη Φλόριντα για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία. Οι πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη θα ήταν 19 και 20 ετών εκείνη την εποχή.

Όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα Telegraph, ο Έπσταϊν έστειλε email στην Γκίσλεϊν Μάξγουελ, τη στενή συνεργάτιδά του η οποία σήμερα εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για trafficking ανήλικων κοριτσιών, στις 28 Ιουλίου 2009, και είπε: «η Φεργκ και τα δύο κορίτσια ήρθαν χθες». Σε επιστολή του προς τον Βρετανό δικηγόρο Πολ Τουίντ στις 7 Απριλίου 2011, ο Έπσταϊν εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη Σάρα Φέργκιουσον και την αποτυχία της να τον υπερασπιστεί δημοσίως. «Ήταν η πρώτη που γιόρτασε την αποφυλάκισή μου με τις δύο κόρες της. Με επισκέφθηκε με έναν αστυνομικό να κάθεται στο γραφείο μου. Ζήτησε βοήθεια για τις φιλανθρωπικές της δραστηριότητες», έγραφε τότε ο ίδιος, σύμφωνα με την εφημερίδα Mail on Sunday. Επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε ένα email που στάλθηκε στις 27 Ιουλίου 2009, την ημέρα της επίσκεψης, η Φέργκιουσον έγραψε στον Έπσταϊν: «Σε ποια διεύθυνση να έρθουμε; Θα είμαστε εγώ, η Βεατρίκη και η Ευγενία. Θα φάμε μεσημεριανό;»

Αυτήν, δεν ήταν μια τυχαία συνάντηση. Τα emails δείχνουν ότι ο Έπσταϊν πλήρωσε για τις πτήσεις τους, χιλιάδες δολάρια. Πρώτη θέση για τη Δούκισσα, Club για τις κόρες. Όλο και περισσότερες απαιτήσεις και όλο και περισσότερα λάθη. Περίπου την ίδια περίοδο, η Φέργκιουσον έστελνε απελπισμένα μηνύματα στον ίδιο: «Χρειάζομαι επειγόντως 20.000 λίρες για το ενοίκιο σήμερα». «Θέλω να δουλέψω για σένα». «Πότε θα με προσλάβεις;» Οι ειδικοί σε θέματα βασιλικής οικογένειας λένε ότι αυτά μηνύματα αποκαλύπτουν ότι ήταν σαν να «προσέφεραν τις κόρες τους». Με απλά λόγια, τις χρησιμοποίησαν για να τον εντυπωσιάσουν. Τα email δείχνουν ότι ο παιδεραστής σέρβιρε λαζάνια με λαχανικά, φτιαγμένα από έναν παρισινό σεφ, στην έπαυλή του στο Παλμ Μπιτς κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Στο μεταξύ, o Άντριου έστειλε επίσης στον Έπσταϊν φωτογραφίες των κοριτσιών του σε μεταγενέστερα μηνύματα. Όλα δείχνουν, πως χρησιμοποιούσαν τις ίδιες τις κόρες τους ως κοινωνικό νόμισμα για να το πετύχουν και κυνηγούσαν χρήματα και χάρες από έναν καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία.

Η Φέργκιουσον και ο πρώην σύζυγός της Άντριου, ήταν φίλοι με τον Έπσταϊν για περισσότερο από μια δεκαετία. Τη Δευτέρα το βράδυ, η φιλανθρωπική οργάνωσή της, Sarah’s Trust, ανακοίνωσε ότι θα κλείσει «για το άμεσο μέλλον» λόγω των νέων αποκαλύψεων σχετικά με τη φιλία της με τον σεξουαλικό εγκληματία. Και δεν τελειώνουμε εδώ. Σε ξεχωριστό email το 2010, η Φέργκιουσον είπε στον αποθανόντα: «Παντρέψου με». Τον αποκάλεσε «θρύλο» και είπε ότι ήταν «ο αδελφός που πάντα ήθελα». Ο Έπσταϊν καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση τον Ιούνιο του 2008, αφού ομολόγησε την ενοχή του για μία κατηγορία πορνείας και μία άλλη για προσέλκυση ανηλίκου κάτω των 18 ετών για πορνεία.

