«Μόνο ναι σημαίνει ναι»: Τι σημαίνει ο ενιαίος ορισμός του βιασμού στην Ε.Ε.;
JTeam
5 Μαΐου 2026
Η μάχη για την έμφυλη ισότητα δίνεται καθημερινά, όμως υπάρχουν στιγμές που η ιστορία της διεκδίκησης συμπυκνώνεται σε μια λέξη: Συναίνεση. Σε μια Ευρώπη που παλεύει ακόμα με τον κατακερματισμό των νομοθεσιών της και τις πατριαρχικές καταβολές των νομικών της συστημάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έρχεται με ένα ιστορικό ψήφισμα να απαιτήσει το αυτονόητο. Έναν ενιαίο ορισμό του βιασμού που θα εστιάζει στο γεγονός ότι πρόκειται για μία σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση και όχι στα σημάδια της σωματικής βίας.
«Η συναίνεση δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα τυπικό «ναι». Συνιστά μια ενεργή, ελεύθερη και ανακλητή συμφωνία που προϋποθέτει πραγματική δυνατότητα επιλογής και απουσία κάθε μορφής πίεσης ή εξαναγκασμού», λέει στο Reader η Άννα Βουγιούκα, κοινωνική επιστημόνισσα, ερευνήτρια, υπεύθυνη συνηγορίας του Κέντρου Διοτίμα.
