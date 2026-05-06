Αττικά Πολυκαταστήματα: Οι σταθμοί μιας εταιρείας που φιλοδοξεί να αναδειχθεί στα «Harrods» της Ελλάδας

Το πρώτο πολυκατάστημα attica άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό λίγους μήνες μετά και δη τον Απρίλιο του 2005, φέρνοντας από την πρώτη κιόλας μέρα λειτουργίας του μια νέα πραγματικότητα στην ελληνική αγορά

Το ημερολόγιο έγραφε 12 Φεβρουαρίου 2004. Η ημέρα δεν ήταν τυχαία. Ήταν τότε που μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών από τον χώρο της ένδυσης και των πολυκαταστημάτων μόδας έβαζε τις τελικές υπογραφές για τη σύσταση μιας νέας εταιρείας. Μια νέας εταιρείας που θα αναλάμβανε να «τρέξει» τη λειτουργία και ανάπτυξη του μεγαλύτερου πολυκαταστήματος στην Ελλάδα. Ο λόγος για την Αττικά Πολυκαταστήματα Ανώνυμη Μονοπρόσωπη Εταιρεία με έδρα στην οδό Πανεπιστημίου 9 στην Αθήνα και κύριο αντικείμενο εργασιών, τη διαχείριση και εκμετάλλευση εμπορικών πολυκαταστημάτων.

Το πρώτο πολυκατάστημα attica άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό λίγους μήνες μετά και δη τον Απρίλιο του 2005, φέρνοντας από την πρώτη κιόλας μέρα λειτουργίας του μια νέα πραγματικότητα στην ελληνική αγορά. Οι στόχοι για εξυπηρέτηση υψηλής ποιότητας, νέα δομή και ύφος με βάση τα διεθνή standards, έφεραν νέο αέρα στον εγχώριο κλάδου του retail. Για πολλούς ταυτίστηκε τότε με τον απόλυτο «ναό» της μόδας και της ομορφιάς. Και μάλιστα, σε μια Ελλάδα που συγκέντρωνε ακόμη επάνω της τα φώτα της διεθνούς κοινότητας μετά την επιτυχημένη, καθ’ ομολογία, διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr