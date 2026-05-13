Το ορφανό παιδί της Θάτσερ: Ο γραφικός Νάιτζελ Φάρατζ ετοιμάζεται για πρωθυπουργός της Βρετανίας

Ο ιδεολογικός αρχιτέκτονας του Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ, ξεκίνησε από τους Συντηρητικούς και ύστερα από διάφορες πολιτικές περιπέτειες φλερτάρει πλέον με την εξουσία.

Αν έλεγες σε έναν Βρετανό, περίπου το 2005, πως ο Νάιτζελ Φάρατζ έχει σοβαρές πιθανότητες σε λίγα χρόνια να γίνει πρωθυπουργός, πιθανότατα θα πέθαινε στα γέλια. Η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική ξεπερνώντας ακόμη και την πλέον καλπάζουσα φαντασία του μέσου ακροδεξιού στη χώρα που λατρεύει τη σταθερότητα και την ομαλή λειτουργία των θεσμών. Μετά τις πρόσφατες τοπικές εκλογές και το σταθερό προβάδισμα του Reform σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ο Φάρατζ ετοιμάζεται για την κορυφή.

Το χαμένο πρόβατο των Συντηρητικών

Ο Φάρατζ μεγάλωσε σε μια εύπορη οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν χρηματιστής στο Λονδίνο που στη συνέχεια, σύμφωνα με κάποιες αναφορές, αντιμετώπισε προβλήματα με το αλκοόλ και εγκατέλειψε την οικογένειά του. Ο Φάρατζ ξεκίνησε τη φοίτησή του σε ένα ιδιωτικό σχολείο του Λονδίνου και αν πιστέψουμε τα σχόλια των συμμαθητών του είχε αποκτήσει ρατσιστικές απόψεις από αρκετά μικρή ηλικία. Έκανε σχόλια στους Εβραίους συμμαθητές του πως «ο Χίτλερ μάλλον είχε δίκιο». Στη συνέχεια βέβαια, ο ίδιος αρνήθηκε ότι είπε ποτέ κάτι τέτοιο αλλά οι καταγγελίες εις βάρος του ήταν αρκετές.

