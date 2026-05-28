Γιατί η Αθήνα είναι γεμάτη νεραντζιές - H ιστορία του δέντρου με το ιρανικό όνομα

Σε κάθε γωνία και σημείο της πόλης, η νεραντζιά στολίζει την καθημερινότητα της Αθήνας και έχει συνδεθεί με την ιστορία και την εξέλιξή της.

Η Αθήνα είναι πόλη των παραδόξων. Μέσα στην τσιμεντένια καθημερινότητα της πόλης, υπάρχει με τρόπο ήπιο μια νότα πρασίνου. Οι νεραντζιές κατακλύζουν τα πεζοδρόμια και όταν ανθίζουν η ευωδία αναμειγνύεται με το καυσαέριο. Πώς αυτό το δέντρο κατάφερε να γίνει το σήμα κατατεθέν της Αθήνας;

Η αρχή που έγινε από τη βασίλισσα Αμαλία

Ο αριθμός των νεραντζιών στην Αθήνα σήμερα φτάνει περίπου τις 35.000! Σημαντικός αριθμός για μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, και για ένα δέντρο που η καταγωγή του χάνεται στα βάθη της Ανατολής. Όταν η Αμαλία έφτασε στην πρωτεύουσα ως σύζυγος του νέου μονάρχη, είδε μια εγκαταλελειμμένη πόλη με ελάχιστο πράσινο. Το 1836 ανέλαβε μια πρωτοβουλία, για τη δημιουργία ενός μεγάλου κήπου που θα λειτουργεί ως πνεύμονας πρασίνου για την πόλη και θα βρίσκεται κοντά στα ανάκτορα (τη σημερινή Βουλή).

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr