Shoko Kawata: Η νεότερη δήμαρχος της Ιαπωνίας γράφει ξανά ιστορία ως η πρώτη που παίρνει άδεια μητρότητας - Ναι, το 2026

Σε μια εποχή που το χάσμα των φύλων στην πολιτική ηγεσία της Ιαπωνίας εξακολουθεί να υπάρχει

Η Shoko Kawata είναι 35 ετών. Είναι η νεότερη γυναίκα δήμαρχος της Yawata στην Kyoto Prefecture που έχει λάβει ποτέ αυτό το αξίωμα, γράφοντας ιστορία. Τώρα, το έκανε ξανά, ανακοίνωνοντας πως θα λάβει άδεια μητρότητας ενόψει της γέννησης του παιδιού της, σε ένα πολιτικό σύστημα που ωχριά σε τέτοια ζητήματα.

Η κίνηση αυτή ίσως να αποτελέσει βάση για την αλλαγή του συστήματος, σε μια εποχή που το χάσμα των φύλων στην πολιτική ηγεσία της Ιαπωνίας, εξακολουθεί να υπάρχει. Τούτου λεχθέντος, όπως σημειώνει το CNN, η χώρα εξέλεξε την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό μόλις πέρυσι, ενώ οι γυναίκες καταλαμβάνουν σήμερα λιγότερο από το 15% των εδρών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Μέσα από αυτή την εμπειρία, ελπίζω να ενθαρρύνω όχι μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και τους εργοδότες, τους διευθυντές και όλους όσοι συμμετέχουν σε διάφορα επαγγέλματα, να αποδέχονται φυσικά σημαντικά γεγονότα της ζωής, όπως η ανατροφή παιδιών και η γέννηση ενός μωρού, διατηρώντας παράλληλα μια σωστή ισορροπία με την εργασία τους», δήλωσε η Shoko Kawata στο CNN.

Η ίδια θα ορίσει αναπληρωτή κατά τη διάρκεια της απουσίας της, προκειμένου να συνεχίσει τη διοίκηση μιας πόλης των 70.000 κατοίκων.

Πώς πήραν αυτή την κίνηση της Shoko Kawata

Μετά την ανακοίνωση της Shoko Kawata, τα πρώτα επικριτικά σχόλια δεν άργησαν να έρθουν. Αρκετοί υποστήριξαν πως η απουσία της από τη δημαρχία, αποτελεί σπατάλη χρημάτων. Υπήρξε φυσικά και η θετική ανταπόκριση, κυρίως από το περιβάλλον της ίδιας. Όπως εξήγησε στο CNΝ, «στην πραγματικότητα, μου λένε να πάρω την άδεια χωρίς δεύτερη σκέψη. Οι εργαζόμενοι του δημαρχείου, αλλά και οι πολίτες, μου λένε ξεκάθαρα ότι πρέπει απλώς να ξεκουραστώ».=

Στο μεταξύ, η συζήτηση γύρω από την άδεια μητρότητας της Shoko Kawata, λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο που η Ιαπωνία αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας. Η σημερινή πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, έχει κληθεί να αντιμετωπίσει αυτή τη δημογραφική κρίση.

Η Shoko Kawata δήλωσε στο CNN σχετικά, πως οι αλλαγές παραμένουν αργές καθώς οι χώροι εργασίας και οι κρατικοί θεσμοί εξακολουθούν να μην ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες των γυναικών που επιθυμούν να γίνουν μητέρες. «Αν θέλουν να αποκτήσουν παιδί, πρέπει να εγκαταλείψουν την καριέρα τους. Αν θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα, πρέπει να εγκαταλείψουν την ιδέα να αποκτήσουν παιδί», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες δεν θα πρέπει να εξαναγκάζονται σε ένα τέτοιο δίλημμα.