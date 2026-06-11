Athens Pride: Η ΣΤΑΣΥ αρνήθηκε να βάλει αφίσες στο Μετρό - Η δημόσια καταγγελία της διοργάνωσης

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της ΣΤΑΣΥ να μην εγκρίνει τελικά την τοποθέτηση αφισών του Athens Pride στο Μετρό της Αθήνας.

Μόλις λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Athens Pride 2026 - που είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 13 Ιουνίου - η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε πως δεν θα επιτρέψει να μπουν αφίσες στους σταθμούς του Μετρό της Αθήνας, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ένα εικοσιτετράωρο πριν την προγραμματισμένη έναρξη της αφισοκόλλησης, οι αρμόδιοι γνωστοποίησαν πως το αίτημα απορρίπτεται. Να σημειωθεί, πως εδώ και μια δεκαετία η καμπάνια του Athens Pride έχει συνεχή παρουσία στους χώρους του δικτύου.

Σύμφωνα με τη διοργάνωση, η ΣΤΑΣΥ δεν προέβη σε καμία επίσημη εξήγηση για τους λόγους που, τελικά, δεν ενέκρινε την ανάρτηση των αφισών, παρά το γεγονός ότι ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για τη χρήση των διαφημιστικών μπάνερ στους χώρους του Αττικού Μετρό. Σε ανάρτηση του Athens Pride στα social media, οι διοργανωτές δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους, επισημαίνοντας πως δεν κάνουν «ούτε βήμα πίσω στον δημόσιο χώρο».

Η ανάρτηση του Athens Pride για την απαγόρευση ανάρτησης αφισών στο Μετρό

«Ουτε βήμα πίσω στον δημόσιο χώρο! Μετα απο 10 χρόνια παρουσίας της αφίσας μας στο μετρό της Αθήνας - που για μας ήταν μια κατάκτηση του δημοσίου χώρου - φετος η ΣΤΑΣΥ ΑΕ απέρριψε αναιτιολόγητα την αίτηση μας!

Το Athens Pride ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία για την χρήση του διαφημιστικού χώρου και παρά το επίσημο αίτημά μας, καμία εξήγηση δεν δόθηκε από την εταιρεία για την ξαφνική απόφαση, η οποία μας κοινοποιήθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάρτησης.

Σε μια περίοδο αυξανόμενης ρητορικής μίσους, μισαλλοδοξίας και βίας κατά της κοινότητάς μας, κινήσεις όπως αυτή, που περιορίζουν την ορατότητά μας στην πόλη, αποτελούν σαφή πολιτική θέση στην κατεύθυνση της αορατότητας μας. Σε αυτή τη συγκυρία κάθε άτομο, φορέας, οργανισμός και εταιρεία οφείλει να πάρει θέση. Και να κριθεί από αυτήν. Σε αφορά», έγραψε χαρακτηριστικά.

