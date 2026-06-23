«Με βγάζεις μια φωτογραφία με το κινητό σου;»: Πώς θα βγάζεις φωτογραφίες που ζηλεύουν όλοι

Από τα ηλιοβασιλέματα στα νησιά μέχρι τα τραπέζια της ταβέρνας, το νέο Xiaomi 17T Pro έχει μετατρέψει τις διακοπές μου σε... full-time job

Υπάρχει ένας άγραφος, σκληρός νόμος στις καλοκαιρινές διακοπές: Σε κάθε παρέα υπάρχει πάντα ένας που «το έχει» με τη φωτογραφία και αναλαμβάνει να βγάλει τους πάντες. Φέτος, όμως, στα δικά μου ταξίδια, η κατάσταση έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο.

Από τα σοκάκια της Κέρκυρας και τα ηλιοβασιλέματα στην Αίγινα, μέχρι τα γραφικά σπιτάκια στο Αλμπερομπέλο στην Ιταλία, κατέληξα να γίνω ο επίσημος φωτογράφος των φίλων μου. Η μόνιμη ατάκα που ακούω πλέον είναι: «Έλα, αφού το δικό σου βγάζει καλύτερα, βγάλε μας εσύ!». Το αποτέλεσμα; Με τόσο photoshooting, δεν καταφέρνω να πιω ποτέ παγωμένο τον freddo espresso μου, ενώ η μνήμη του κινητού έχει πάρει φωτιά από το υλικό. Οριακά σκέφτομαι να αρχίσω να τους χρεώνω!

Πώς κατέληξα εκεί; Όλα ξεκίνησαν από μια express απόδραση στη Βιέννη. Εκεί βρέθηκα για το παγκόσμιο launch της Xiaomi, η οποία παρουσίασε τη νέα σειρά Xiaomi 17T, βασισμένη στο έξυπνο οικοσύστημα «Human × Car × Home». Γύρισα στην Ελλάδα για να δοκιμάσω το απόλυτο εργαλείο στην τσέπη: το ολοκαίνουργιο Xiaomi 17T Pro στην απίθανη, ultra-stylish Violet απόχρωση. Και κάπως έτσι, ξεκίνησε η καλοκαιρινή μου «θητεία» ως φωτογράφος της παρέας.

Όταν η παρέα ανακαλύπτει τον «Telephoto Master» του Xiaomi 17T

Ο βασικός λόγος που οι φίλοι μου έχουν πάθει εμμονή και με κυνηγάνε, κρύβεται πίσω από τον όρο Telephoto Master. Για πρώτη φορά, η Xiaomi έβαλε την κάμερα τηλεφακού Leica 5x στο βασικό μοντέλο της σειράς, και το αποτέλεσμα είναι απλά cheat code για τα social media.

Εκεί που κάθεσαι στην ξαπλώστρα, μπορείς να κάνεις zoom σε μια λεπτομέρεια στο βάθος του ορίζοντα ή να βγάλεις το απόλυτο, επαγγελματικό Leica Live Portrait. Η κάμερα, με σύστημα τριπλών φακών Leica Summilux και κύριο αισθητήρα 50MP, δημιουργεί ένα τόσο φυσικό, «κινηματογραφικό» bokeh στο φόντο, που οι φίλες μου νομίζουν ότι τις τραβάω με επαγγελματική DSLR.

© Ελένη Μπεζιριάνογλου

Το καλύτερο visual upgrade της σεζόν, όμως, ακούει στο όνομα LeicaLiveMoment. Ξέχνα τις στημένες, παγωμένες φωτογραφίες όπου όλοι χαμογελάνε αμήχανα και παραπονιούνται μετά ότι «δεν βγήκαν καλοί». Αυτό το feature αποτυπώνει ταυτόχρονα την κίνηση και το συναίσθημα δευτερόλεπτα πριν και μετά το κλικ -μιλάμε για τα πιο ζωντανά live photos που έχεις δει. Έτσι, αν την ώρα που πατάω το κουμπί φυσήξει μελτεμάκι και πάρει τα μαλλιά, ή αν κάποιος κλείσει τα μάτια, το LeicaLiveMoment έχει κρατήσει όλη τη ροή της κίνησης, διατηρώντας τις αυθόρμητες εκφράσεις και τα αυθεντικά γέλια της στιγμής.

Xiaomi 17T: Επιβίωση κάτω από τον ήλιο με οθόνη 3500 nits και ασυναγώνιστη διάρκεια μπαταρίας

Αν έχεις προσπαθήσει ποτέ να βγάλεις φωτογραφία στις 2 το μεσημέρι σε κυκλαδίτικο σοκάκι, ξέρεις ότι η οθόνη του κινητού συνήθως μετατρέπεται σε καθρέφτη και δεν βλέπεις απολύτως τίποτα, με αποτέλεσμα να τραβάς στα τυφλά. Με το Xiaomi 17T, αυτό το drama τελείωσε. Η οθόνη AMOLED 6.59’’ έχει μέγιστη φωτεινότητα 3500 nits, που σημαίνει ότι βλέπεις τα πάντα πεντακάθαρα, ακόμη και κάτω από τον πιο καυτό, τυφλωτικό ήλιο του ελληνικού καλοκαιριού. Παράλληλα, διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία XiaomiVisionCare για την προστασία των ματιών από το μπλε φως και την κούραση, έχοντας μάλιστα εξαιρετικά λεπτά bezels για να απολαμβάνεις full screen τα stories σου.

Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει non-stop μετακινήσεις από παραλία σε παραλία και από εκεί για φαγητό χωρίς ενδιάμεση στάση στο δωμάτιο, η μπαταρία silicon-carbon των 6500mAh είναι εγγύηση για να μην κουβαλάς powerbanks. Αντέχει ατελείωτο photoshooting, βίντεο και GPS όλη μέρα, ενώ με το 67W HyperCharge φορτίζει σε χρόνο dt όσο εσύ ετοιμάζεσαι για τη βραδινή έξοδο. Plus, έχει πιστοποίηση IP68 για αντοχή στο νερό και τη σκόνη, οπότε δεν τρομάζεις αν πεταχτούν μερικές σταγόνες στην ξαπλώστρα ή αν έρθει σε επαφή με την άμμο.

Για τα «δύσκολα» της καθημερινότητας ή της οργάνωσης του ταξιδιού, το Xiaomi 17T έρχεται εξοπλισμένο με Google AI. Το μαγικό Circle to Search έχει γίνει ο καλύτερός μου φίλος: βλέπω στο Instagram μια travel blogger να φοράει ένα φανταστικό design μαγιό ή γυαλιά ηλίου, το κυκλώνω στην οθόνη και το AI μου βρίσκει αμέσως πού μπορώ να το αγοράσω, χωρίς να ψάχνω ή να ρωτάω. Παράλληλα, το έξυπνο Xiaomi Hyper AI, με λειτουργίες όπως AI Writing για να γράφεις τα πιο πιασάρικα captions και AI Interpreter που λειτουργεί και στα ελληνικά, σου "λύνει τα χέρια" αν χρειαστεί να επικοινωνήσεις σε κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό - όπως στην Ιταλία που δεν μιλούσε κανείς αγγλικά.

Extra benefits που απογειώνουν την εμπειρία

Αν θέλεις κι εσύ να βγάζεις τις πιο ωραίες φωτογραφίες φέτος (και ας γκρινιάζεις λίγο στην παρέα), με κάθε συσκευή της σειράς Xiaomi 17T κερδίζεις extra benefits που απογειώνουν την εμπειρία χρήσης:

ΔΩΡΟ έως 28/06: Με την αγορά κάθε νέου Xiaomi 17T παίρνεις δώρο το νέο Xiaomi Watch S5 για να ολοκληρώσεις το στιλ σου. Αντίστοιχα με την αγορά κάθε Xiaomi 17T Pro παίρνεις δώρο η QLED Xiaomi TV A Pro 43’’ για να ζήσεις τη smart home εμπειρία.

4 μήνες δωρεάν Spotify Premium για να φτιάξεις τα απόλυτα καλοκαιρινά σου soundtracks.

3 μήνες δωρεάν YouTube Premium για non-stop βίντεο χωρίς διαφημίσεις.

3 μήνες δωρεάν αποθηκευτικό χώρο Google AI Pro (ιδανικό για να μην αγχώνεσαι ποτέ μήπως ξεμείνεις από χώρο με τόσες λήψεις!).

Μία (1) δωρεάν αντικατάσταση οθόνης σε περίπτωση ατυχήματος, η οποία ισχύει για τους πρώτους 6 μήνες.

Έτοιμοι για παραλία -ή οπουδήποτε βασικά

Φυσικά, επειδή οι εξορμήσεις θέλουν και το ανάλογο lifestyle, το Xiaomi 17T έχει και τα απαραίτητα "ασορτί" αξεσουάρ. Η Xiaomi έχει φροντίσει για το τέλειο setup διακοπών που συμπληρώνει τη συσκευή, όπως το Xiaomi Watch S5. Είναι απίστευτα κομψό, πανάλαφρο και έχει τρομερή μπαταρία που κρατάει έως και 21 ημέρες – πρακτικά ξεχνάς να το φορτίσεις σε όλη τη διάρκεια των διακοπών σου. Με πάνω από 150 λειτουργίες σπορ, μετράει τα πάντα, από τις βουτιές και την κολύμβηση μέχρι το beach volley, ενώ οι ενισχυμένες λειτουργίες καταγραφής ύπνου με βοηθούν να βλέπω αν όντως ξεκουράζομαι στις διακοπές.

Premium Xiaomi Watch S5 © Ελένη Μπεζιριάνογλου

Είτε χαλαρώνω κάτω από την ομπρέλα στην παραλία είτε ταξιδεύω προς τον επόμενο καλοκαιρινό προορισμό, τα Xiaomi Buds 6 είναι ο ιδανικός μου σύντροφος. Με βάρος περίπου 4γρ. ανά ακουστικό και άνετη εφαρμογή για πολύωρη χρήση, προσφέρουν ξεκούραστη ακρόαση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Παράλληλα, η προηγμένη λειτουργία Active Noise Cancellation μειώνει αποτελεσματικά τους θορύβους του περιβάλλοντος, επιτρέποντάς μου να απολαμβάνω τη μουσική και τα αγαπημένα μου podcasts με μεγαλύτερη ηρεμία, χωρίς να χάνω την επαφή με σημαντικούς ήχους γύρω μου

Όλα τα νέα προϊόντα της Xiaomi είναι διαθέσιμα στα Xiaomi Store σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο https://www.mistore-greece.gr/ και σε όλα τα επίσημα σημεία πώλησης.